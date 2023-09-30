Занятия и прокат инвентаря – бесплатно: в Ласнамяэ стартует серия тренировок по скандинавской ходьбе

«Одним из залогов крепкого здоровья, наряду с питанием, гигиеной и социальными связями, являются регулярные физические нагрузки. Скандинавская ходьба - отличный вид физической активности в любом возрасте, поэтому в октябре мы будем проводить в Ласнамяэ тренировки два раза в неделю в парках Паэ и Тондираба, куда приглашаем всех желающих», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В парке Паэ октябрьские тренировки по скандинавской ходьбе будут проходить каждую среду (4, 11, 18 и 25 числа) в 11 часов, в начале занятия участники собираются перед зданием районной управы (ул. Палласти, 54). В парке Тондираба тренировки будут проходить по воскресеньям, 1, 8, 15, 22 и 29 октября, начало в 11.00. Место встречи - парковка у ледового холла «Тондираба» (ул.Варраку, 14а).

Участие в тренировках и прокат инвентаря бесплатны для всех.

Занятия будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде.