Члены правления одного из отделений Центристской партии коллективно покинули ее ряды

Члены правления Пыхья-Сакалаского отделения Центристской партии приняли решение выйти из партии, сообщает бывший член Центристской партии Прийт Тообал в социальных сетях.
Члены правления Пыхья-Сакалаского отделения Центристской партии Марью Грюнбаум, Людмила Пуйсте, Улли Хансен и член волостного собрания Виве Лехтла совместно решили, что покидают ряды партии, пишет Тообал.
По словам Тообала, основной причиной ухода нынешние члены правления назвали то, что смена курса новых лидеров не позволит Центристской партии достичь успехов в муниципальных выборах.
В среду, 27 сентября Прийт Тообал сообщил, что вышел из Центристской партии, потому что ему не нравится принятая в последнее время в партии пророссийская политика.
«До сих пор когда кто-то из Центристской партии выступал с прокремлевским заявлением, председатель партии опровергал сказанное. Юри Ратасу очень много раз приходилось сглаживать заявления многих коллег по партии, высказанные в пользу соседа за восточной границей», - написал Тообал в соцсетях.