В KUMU откроется выставка работ трех выдающихся балтийских художниц

Лейс, Табака и Рожанскайте были неординарными художницами для советской Эстонии, Латвии и Литвы. Все трое противостояли правилам современного им мира искусства. Для их творчества характерны необычная самопрезентация, а также оригинальное отображение окружающего пространства и сущности художника. Они работали в один период, и их произведения успешно вступают в диалог, но в то же время не чрезмерно похожи друг на друга. Насколько известно исследователям, они не контактировали в период активной деятельности, так что выставка фигурально знакомит их впервые.

«Ранние полуабстрактные фигуры Лейс бросают вызов оптическому восприятию, в то время как композиции из растений и людей в космическом пространстве подрывают основы иерархий жизненных форм. Табака известна своими крупными фигуративными полотнами, зачастую кинематографичными. Рожанскайте выходит из рамы и в прямом, и в метафорическом смысле, раскрывая внутреннее пространство своих ассамбляжей. В определенном смысле именно Малле Лейс объединяет всех троих: ее раннее творчество ближе к Рожанскайте, а более поздние картины - к Табаке», - рассказывает куратор Ану Аллас.