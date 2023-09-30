В KUMU откроется выставка работ трех выдающихся балтийских художниц

Выставка «Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте», которая открывается в музее KUMU в пятницу, посвящена творчеству выдающихся балтийских художниц Малле Лейс (1940–2017), Майи Табаки (1939) и Марии Терезы Рожанскайте (1933–2007) в 1970-х–1980-х годах.
Лейс, Табака и Рожанскайте были неординарными художницами для советской Эстонии, Латвии и Литвы. Все трое противостояли правилам современного им мира искусства. Для их творчества характерны необычная самопрезентация, а также оригинальное отображение окружающего пространства и сущности художника. Они работали в один период, и их произведения успешно вступают в диалог, но в то же время не чрезмерно похожи друг на друга. Насколько известно исследователям, они не контактировали в период активной деятельности, так что выставка фигурально знакомит их впервые.
«Ранние полуабстрактные фигуры Лейс бросают вызов оптическому восприятию, в то время как композиции из растений и людей в космическом пространстве подрывают основы иерархий жизненных форм. Табака известна своими крупными фигуративными полотнами, зачастую кинематографичными. Рожанскайте выходит из рамы и в прямом, и в метафорическом смысле, раскрывая внутреннее пространство своих ассамбляжей. В определенном смысле именно Малле Лейс объединяет всех троих: ее раннее творчество ближе к Рожанскайте, а более поздние картины - к Табаке», - рассказывает куратор Ану Аллас.
«Название "Вне рамок" указывает на границы, раздвинутые работами всех троих художниц, а также на новый горизонт интерпретации, возникающий при их взаимодействии. Более того, в творчестве всех троих можно найти множество главных героинь, выходящих из полотна или поворачивающихся спиной к зрителю, которые создают визуальные метафоры ухода и перемещения на новую территорию. С другой стороны, эти художницы часто экспериментируют со структурой, состоящей из нескольких рам, что расшатывает представление о стабильной и недвусмысленной реальности», - дополняет куратор Лайма Крейвите.
Выставка подготовлена в рамках исследования истории искусства в странах Балтии, начало которому положил Художественный музей KUMU с целью расширения границ национальной истории искусства Эстонии, Латвии и Литвы и создания диалога между ними. Выставка также является продолжением программы музея KUMU, призванной подчеркнуть роль женщин-художниц в искусстве всех исторических периодов. В эту программу входит и выставка «Через черное ущелье твоих глаз», посвященная творчеству эстонских художниц графики того же периода, которая продлится в Художественном музее KUMU до 5 ноября.
К выставке приурочены программы для публики и образовательные программы. Представляющая более 120 экспонатов выставка «Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте» на 3-м этаже KUMU открыта до 25 февраля 2024, после чего она будет демонстрироваться в Художественном музее Витаутаса Касюлиса в Вильнюсе.