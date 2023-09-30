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Слишком тепло: старт отопительного сезона откладывается до середины осени

rus.postimees.ee
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Отопление. Иллюстративное фото
Отопление. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Удивительно теплая сентябрьская погода отодвинула старт отопительного сезона на середину осени, пишет Rus.ERR

В большинстве многоквартирных домов Эстонии батареи пока не работают. По данным предприятия Utilitas, которое обеспечивает центральное теплоснабжение, обычно отопление начинают включать в середине сентября, но сейчас пока почти никто этого не сделал.

«Когда включать отопление, решают владельцы здания. Цены сейчас стабильные. Конечно, не стоит экономить, не используя отопление вообще», - отметил член правления Utilitas Янек Трумси.

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