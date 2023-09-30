Осенний призыв в российскую армию: чем он отличается от предыдущих

Могут ли срочников отправить воевать в Украину?

Российский Генштаб уверяет, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в Украину - ни на передовую, ни на оккупированные территории. Но есть нюансы.

Во-первых, есть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году и с тех пор считает своим, а следовательно, может отправлять туда срочников. Украина наносит удары по военным объектам на территории полуострова, поэтому служба на этих объектах может представлять такую же опасность, как и в других захваченных украинских регионах.

Кроме того, ничто не препятствует отправке срочников в воинские части, дислоцированные в приграничных регионах - например, в Белгородскую область, где обстановка после российского вторжения в Украину тоже далеко не мирная.

Во-вторых, в апреле Госдума приняла поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе», которая позволяет солдатам-срочникам заключать контракт с первого дня службы в армии (раньше для этого требовалось отслужить хотя бы три месяца).

Люди, имеющие опыт военной службы, знают, что при желании на новобранца можно легко оказать психологическое давление. Вчерашние школьники, оказавшиеся в армии, часто бывают подавлены, дезоринтированы и могут согласиться на многие требования начальства, в том числе подписать контракт — после чего их могут уже на законных основаниях послать в любую горячую точку.

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