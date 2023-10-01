Репортаж из Риги ⟩ Дураки плохого не посоветуют: когда человечество сходит с ума, их болтовня растет в цене

В каждом большом городе должно быть место, где можно делать все, что хочешь. Оно так же необходимо, как больница, магазин и музей. Мир вынужденных ограничений свободы остро нуждается в такой терапии. Чаще всего эту задачу решают центры современного искусства – безумие там узаконено. В Риге решили двинуться чуть дальше и вот что на этом пути получается.
О том, что в здании бывшего ЦК коммунистической партии Латвийской ССР на улице Элизабетес, где чего только не было после восстановления независимости, открывается какое-то пространство под названием «Дом дураков» (латыш. muļķu māja, англ. Fools’ Fazenda) я узнал от одного своего таллиннского приятеля. Он дал мне телефон, но было непонятно, что говорить. «Здравствуйте, это дом дураков?» - окей, а дальше? Но я позвонил и напросился. Потому что дураками себя назвали люди, делающие культовый журнал Rīgas Laiks.
Rīgas Laiks («Рижское время») – иллюстрированный интеллектуальный журнал, построенный на длинных и совершенно феноменальных разговорах со знаменитостями. Это композитор Арво Пярт и архитектор Рэм Колхаас, кинорежиссер Вернер Херцог и художница Марина Абрамович, левый публицист, лингвист Ноам Хомский и политик Витаутас Ландсбергис, физики, биологи, историки, политологи. Вообще, если знаменитости есть что сказать интересное и глубокое, у нее есть шанс попасть в «Ригас Лайкс», а так нет. Также издатели журнала Арнис Ритупс и Улдис Тиронс записали пугающий по объему архив бесед с выдающимся философом Александром Пятигорским. Куски этих разговоров на самые разные темы выходят и сегодня. Возможно, обеспечивать общение с мыслителем спустя много лет после его смерти – это мистическое предназначение журнала «Ригас Лайкс». Он уже доказал своей долгой жизнью (на латышском с 1993 года, русская версия – с 2012), что такое время - уже почти вечность.