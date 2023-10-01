Репортаж из Риги ⟩ Дураки плохого не посоветуют: когда человечество сходит с ума, их болтовня растет в цене

Арнис Ритупс в картонной церкви, вестибюль Дома Дураков. Фото: Valsts Kleins

Что же это за место? Резидентка и одновременно местная организаторка Л., говорит, что дом для нее - «спиннер из трех смысловых улиточек». В здании действительно три крыла, образующих потенциальную фигуру вращения. Арнис добавляет, что хотел бы от обитателей дома мыслей о нем как о маленьком городе в маленькой стране маленькой Европы, расположенной в маленьком северном полушарии на маленькой планете.

«То есть это вроде как микрокосм. Но еще это большое тело человека и большое древо жизни, а также большое сознание. Мы давно делаем журнал – он работает, как люк, через который можно посмотреть на самое интересное в мире и дать ему посмотреть на тебя, и наш журнал – как дом», - Арнис бурчит себе под нос и в какой-то миг вдруг делается совершенно один в один, как философ Пятигорский, хотя они и не очень похожи внешне.