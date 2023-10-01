В США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Киеву. Как так вышло?

Палата представителей Конгресса США, а вслед за ней и Сенат, в субботу одобрили законопроект о временном финансировании, направленный на предотвращение шатдауна, грозившего начаться в полночь. Вскоре Белый дом сообщил, что проект поддержал и президент Джо Байден. При этом не уточняется, успел ли глава государства подписать документ.

Временное финансирование на 45 дней включает средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но не предусматривает помощи Украине.

Джо Байден в опубликованном на сайте Белого дома заявлении выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добьется принятия инициативы о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Если бы соглашение не было достигнуто, начался бы четвертый за последнее десятилетие шатдаун — так в Америке называют прекращение финансирования бюджетников. Оказались бы перекрыты расходы на госуправление, которые составляют около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Шатдаун - обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.