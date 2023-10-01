Тяжелое ДТП в Таллинне: автомобиль класса люкс врезался в дом

В субботу в 21.24 в Таллинне на Пярнуском шоссе, 40 произошло ДТП: по предварительным данным, 41-летний мужчина, управлявший автомобилем Lexus GS300, не справился с управлением и врезался в дом. Водитель был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вчера на Пярнуском шоссе в Таллинне произошло еще одна серьезная авария: в 14.53 автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого был 65-летний мужчина, сбил 51-летнего велосипедиста. Подробнее об этом ДТП читайте здесь.