«Дестабилизирующий шаг». США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово

«Мы призываем Сербию отвести свои силы от границы», — добавил он.

Почему в Косово снова вспыхнуло насилие?

Кирби отметил, что Сербия отправила войска к границе с Косово в течение этой недели и цель таких действий еще не ясна.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Сербии Александру Вучичу и призвал его к «немедленной деэскалации и возвращению к диалогу».

Кирби также сообщил, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан разговаривал с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Вучич прямо не отрицал, что начал концентрировать войска на границе, но отверг утверждения о том, что вооруженные силы его страны находятся в боевой готовности.

«Я опроверг ложные сообщения, в которых сказано о самом высоком уровне боеготовности наших сил, потому что я попросту не подписывал [таких приказов], и все это не соответствует действительности», — заявил Вучич.

«У нас [в этом районе] нет даже половины тех войск, которые были два или три месяца назад», — добавил он.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одобрил отправку в Косово дополнительных сил, чтобы отреагировать на возможное обострение. Сейчас в составе контингента KFOR (СДК, «Силы для Косова») действуют 4,5 тыс. военнослужащих.

Годы напряженности