Эстонский национальный комитет в США шокирован решением Министерства иностранных дел закрыть консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Согласно заявлению Национального комитета, правительство Эстонии больше не ценит поддержку, которую американские эстонцы оказывали Эстонии на протяжении всего периода оккупации.
Проживающие в Америке эстонцы: решение МИД Эстонии стало для нас шоком
В заявлении Эстонского национального комитета в США говорится, что когда 26 сентября 2023 года было объявлено, что Министерство иностранных дел Эстонии планирует закрыть свои единственные консульства США в Нью-Йорке и Сан-Франциско в середине 2024 года, это было шоком и серьезным разочарованием для проживающих в Америке эстонцев.
Негативные последствия этого решения будут широко ощущаться на всей территории США. Многие люди обратились в Эстонский национальный комитет в США (ERKÜ), чтобы выразить свое возмущение тем, что правительство Эстонии больше не ценит поддержку, которую американские эстонцы оказывали Эстонии не только в годы восстановления независимости, но и на протяжении долгого 50-летнего периода оккупации для обеспечения правовой преемственности Эстонской Республики.
«Мы понимаем, что у Министерства иностранных дел Эстонии большие бюджетные ограничения. Однако ценность консульств не только в деньгах. Как финансировать добрую волю? Эстонскую диаспору – наших людей – невозможно измерить в долларах. Консульство Нью-Йорка, возглавляемое легендарным дипломатом Эрнстом Яаксоном, является центром американских эстонцев и символом независимости нашей страны с советской оккупации в 1941 году, уже более 80 лет. Это важная часть истории как американских эстонцев, так и Эстонии».
Консульство Нью-Йорка в последнее время создало прочные связи с эстонскими общинами на восточном побережье и Среднем Западе США, поддерживая культурную и образовательную деятельность в этих центрах.
Президент ERKÜ Марью Ринк-Абель заявила, что «ERKÜ была членом правительственной комиссии Эстонии, которая разработала глобальный план действий Эстонии на 2022-2025 годы и поставила одной из своих целей укрепление связей иностранных представительств с местными сообществами эстонцев. Но следует также подчеркнуть, что благодаря близости консульств установленные с их помощью отношения также усиливают работу американских эстонцев по поддержке Эстонии. Консульства превосходно выполняют эту роль в дополнение к предоставлению консульских услуг. Посольство в Вашингтоне, учитывая большие расстояния, не сможет выполнить всю эту работу в одиночку, даже с двумя дополнительными сотрудниками».
Май-Лийс Бартлинг добавила, что консульство в Сан-Франциско было открыто незадолго до связанного с пандемией закрытия, за которым последовал экономический спад, вызванный пандемией, и у консульства не было возможности реализовать весь свой потенциал. «Мы думаем, что с этим решением о сокращении Эстония потеряет возможность на западном побережье США представить эстонцев как дальновидную, культурно богатую нацию, не говоря уже о том, что американским эстонцам на западном побережье, которые уже географически очень далеко от центров активности Эстонии на восточном побережье, снова придется прилагать особые усилия для получения основных консульских услуг».
Поэтому Эстонский национальный комитет в США, представитель эстонцев в США, вынужден выразить общую обеспокоенность и негодование тем, что Эстония теряет так далеко продвинувшеюся работу и столь важные отношения, которые уже сложились между эстонскими консульствами и местной эстонской общиной.
«Конечно, полный эффект от этого сокращения будет виден не сразу, а через более длительный период времени. Безусловно, мы готовы всячески помочь, чтобы максимально снизить это негативное воздействие. Мы очень благодарны многим эстонским консулам, которые самоотверженно и профессионально работали в США», - говорится в заявлении комитета.