Проживающие в Америке эстонцы: решение МИД Эстонии стало для нас шоком

В заявлении Эстонского национального комитета в США говорится, что когда 26 сентября 2023 года было объявлено, что Министерство иностранных дел Эстонии планирует закрыть свои единственные консульства США в Нью-Йорке и Сан-Франциско в середине 2024 года, это было шоком и серьезным разочарованием для проживающих в Америке эстонцев.

Негативные последствия этого решения будут широко ощущаться на всей территории США. Многие люди обратились в Эстонский национальный комитет в США (ERKÜ), чтобы выразить свое возмущение тем, что правительство Эстонии больше не ценит поддержку, которую американские эстонцы оказывали Эстонии не только в годы восстановления независимости, но и на протяжении долгого 50-летнего периода оккупации для обеспечения правовой преемственности Эстонской Республики.

«Мы понимаем, что у Министерства иностранных дел Эстонии большие бюджетные ограничения. Однако ценность консульств не только в деньгах. Как финансировать добрую волю? Эстонскую диаспору – наших людей – невозможно измерить в долларах. Консульство Нью-Йорка, возглавляемое легендарным дипломатом Эрнстом Яаксоном, является центром американских эстонцев и символом независимости нашей страны с советской оккупации в 1941 году, уже более 80 лет. Это важная часть истории как американских эстонцев, так и Эстонии».

Консульство Нью-Йорка в последнее время создало прочные связи с эстонскими общинами на восточном побережье и Среднем Западе США, поддерживая культурную и образовательную деятельность в этих центрах.