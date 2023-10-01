Эксперт: вакцинация против коронавируса продлила жизнь 1400 пожилых людей

По словам профессора Института математики и статистики Тартуского университета и бывшего члена Научно-консультативного совета по Covid-19 Кристы Фишер, статистика предотвращенных смертей была получена путем сравнения смертности непривитых и вакцинированных людей.

«Мы сосредоточились на пожилых людях, потому что смертность от короны среди молодых людей в прошлом году была низкой и известно, что она связана в основном с серьезными сопутствующими заболеваниями. Мы предположили, что если вакцины не работают, то смертность среди непривитых пожилых людей должна быть в той же пропорции, что и у привитых. Разница между ожидаемым числом смертей и фактическим числом смертей среди привитых доказала эффективность и действие вакцин. Согласно модели, в прошлом году с помощью вакцин против Covid-19 было спасено до 1400 жизней», - пояснила Фишер и добавила, что это общее количество человек, проживающих на Вормси, Кихну и Рухну.

По словам Фишер, данные показывают, что уровень смертности от короны на тысячу человек у пожилых людей, прошедших курс первичной вакцинации, более чем в три раза ниже по сравнению с непривитыми людьми. «Однако среди тех, кто получил бустерную дозу, эта разница в среднем семикратная. Эффект от второй вакцинации был наиболее заметен в возрастной группе 80+, где разница с непривитыми составила более 20 раз», - представила результаты анализа профессор.