Кафе помогло собрать на лечение пятилетней девочки 700 евро

В пятницу в здании Вао детского сада Коэру прошло благотворительное кафе, доходы от которого были переданы на покрытие медицинских расходов маленькой Марибелль.
Каждый посетитель кафе, купив соленую и сладкую выпечку, мог сделать важное дело, поскольку всю выручку от продаж организаторы кафе собирали на покрытие расходов на лечение пятилетней Марибелль. По словам организаторов, выручка от продаж составила 700 евро.
Пятилетняя Марибелль – представительница большой семьи из Коэру в Ярвамаа, у нее три брата и сестра. Марибелль – активный и счастливый ребенок, и, глядя на нее со стороны, никто и не догадается, что она на самом деле борется с редким и очень тяжелым заболеванием - у нее диагностирована опухоль зрительного нерва, и ей необходимо очень дорогое лечение.
Единственное лекарство, которое могло бы помочь Марибелль, на данный момент стоит около 10 000 евро в месяц, и Больничная касса его не компенсирует. Фонд поддержки Таллиннской детской больницы начал оплачивать необходимые Марибелль лекарства и просит неравнодушных людей делать пожертвования на лечение Марибелль – каждое пожертвование важно.
Пожертвования в поддержку Марибелль можно сделать на счета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы во всех крупных банках.
Получатель: SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond
Пояснение к платежу: Maribell
Swedbank EE142200221001137609
SEB EE481010220026847017
Luminor EE921700017000265265
LHV EE677700771001364621
Coop Pank EE614204278617991000
Также можно сделать пожертвование прямо с сайта Фонда поддержки. Можно сделать как единоразовое пожертвование, так и оформить постоянное пожертвование.
В пояснение просят добавить - Maribell.