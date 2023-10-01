Кафе помогло собрать на лечение пятилетней девочки 700 евро

Каждый посетитель кафе, купив соленую и сладкую выпечку, мог сделать важное дело, поскольку всю выручку от продаж организаторы кафе собирали на покрытие расходов на лечение пятилетней Марибелль. По словам организаторов, выручка от продаж составила 700 евро.

Марибелль в больнице. Фото: Erakogu

Пятилетняя Марибелль – представительница большой семьи из Коэру в Ярвамаа, у нее три брата и сестра. Марибелль – активный и счастливый ребенок, и, глядя на нее со стороны, никто и не догадается, что она на самом деле борется с редким и очень тяжелым заболеванием - у нее диагностирована опухоль зрительного нерва, и ей необходимо очень дорогое лечение.

Единственное лекарство, которое могло бы помочь Марибелль, на данный момент стоит около 10 000 евро в месяц, и Больничная касса его не компенсирует. Фонд поддержки Таллиннской детской больницы начал оплачивать необходимые Марибелль лекарства и просит неравнодушных людей делать пожертвования на лечение Марибелль – каждое пожертвование важно.