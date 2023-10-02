ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Мы рабы Euribor; кредиты спасают; ипотека нас предала: жители Эстонии о жизни в долг

Комментарий автора

Основная причина отказа жителей Эстонии от взятия кредитов является постоянный рост процентных ставок. Согласно статистике Банка Эстонии опубликованной на портале ERR, средняя процентная ставка по выдаваемым жилищным кредитам в Эстонии существенно возросла. В июле она была почти вдвое выше, чем в аналогичный период 2022 года.

Август принес еще больший рост процентных ставок по жилищным кредитам, достигнув 5,58 процента годовых. Эти данные, опубликованные Банком Эстонии, свидетельствуют о росте на 0,01 процентного пункта по сравнению с июлем и на 2,88 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Важно отметить, что процентная ставка включает как банковскую маржу, так и Euribor.

Общий объем кредитов на приобретение жилья, выданных в августе, составил 147 млн евро. Это на 8 млн евро больше, чем в июле, но меньше, чем за тот же период прошлого года.

Снижение спроса на долгосрочные кредиты стало заметно уже в первом квартале 2023 года. Со стороны предприятий интерес в кредитовании упал на 14 процентов, а среди домохозяйств на 20 процентов. Это отражает опасения, вызванные ростом ставок.

Особенно интересно отметить рост процентных ставок по срочным депозитам. Средняя ставка составила 3,53%, что является самым высоким значением с 2008 года. В прошлом месяце ставка составляла 2,74%, а в то же время в прошлом году всего 0,43%.

С учетом дальнейшего повышения процентных ставок ожидается и рост ставок по срочным вкладам. Решение о том, где держать деньги, на расчетных счетах или в срочных вкладах, зависит от выбора частных лиц и компаний.

Все это свидетельствует о том, что сейчас наступил благоприятный период для вкладчиков, но не для обладателей жилищных кредитов, которые столкнулись с негативными последствиями роста ставки Euribor.