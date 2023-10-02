ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Мы рабы Euribor; кредиты спасают; ипотека нас предала: жители Эстонии о жизни в долг

Резкий рост цен, процентных ставок и туманные экономические перспективы вынудили многие промышленные предприятия приостановить инвестиции и отказаться от взятия кредитов. А как на это реагируют домохозяйства? Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, готовы ли они на фоне роста межбанковской ставки Euribor брать кредиты и каково это сегодня жить в долг.
Дмитрий Поклепач, шеф-повар (Таллинн)
- Считаете ли Вы взять крупный кредит в банке хорошей идей?
- Я считаю, что крупные кредиты брать надо только в том случае, если есть запас денег, чтобы вернуть. Или должны быть перспективы на ту сумму, которую дает банк. В противном случае такие кредиты загоняют человека в угол и превращает в раба банка. Прежде всего это касается кредита на покупку квартиры.
- А в чем опасность кредита на недвижимость?
- Любая ипотека не только под жилье, но и недвижимость под бизнес или дачу, это очень длительная кабала. Люди берут деньги на двадцать или тридцать лет и выплачивают не фиксированный платеж, как им кажется в начале, а тот, который назначит банк. У меня брат взял квартиру в ипотеку, так что я по опыту знаю. Тогда она стоила 90 000 евро, а к выплате планировалось около 150 000, но банк из-за ставки Euribor теперь насчитал более 200 000. Нет, я против таких кредитов.
- Как же решать жизненные вопросы, когда своих денег нет?
Рассчитывать на себя, откладывать. Подняться надо на свои деньги, иначе мы рабы Euribor.
Карина Жолда, менеджер (Тапа)
- Допустимо ли решать жизненные вопросы с помощью банковских кредитов?
- Банковские кредиты удобны и многое решают, если это большие кредиты. Мелкие по процентам невыгодны. Я брала крупные кредиты и, потратив годы на их выплату, не жалею. Если бы не кредиты, я бы никогда не купила недвижимость.
- Вы считаете, что брать надо только крупный кредит?
- Да. Но даже при таком кредите надо произвести расчеты. Вы должны все продумать и найти баланс между возможностями выплат и оплатой своих ежедневных потребностей. Допустим, у вас жилье съемное, и сумма платежа в месяц такая же, как сумма по ипотеке. Стоит ли рисковать? Наверное стоит. Если жилье вы не арендуете, то ипотека сильно ударит вас по привычным тратам. Стоит ли переходить в режим жесткой экономии? Люди должны сами оценивать свои риски.
- А Вы сами выплачивали ипотеку, живя в режиме жесткой экономии?
- Да. Мне пришлось очень трудно, но я знала, на что иду. Кредиты иногда спасают. Сейчас у меня сын планировал покупку квартиру по ипотеке, но в августе пересмотрел свои планы. Процентные ставки стали слишком высокие, и он решил поднакопить до следующего года на первый взнос. Он тоже все просчитывает, но жестко экономить не хочет.
Мартин Тамм, социолог (Таллинн)
- Считаете ли Вы взять крупный кредит в банке хорошей идей?
- Нет. Сейчас брать крупный кредит не стоит. Это очень плохая идея, если учитывать, что у нас серьезный экономический спад в Еврозоне. Деньги стали очень дороги, но при этом сохраняются высокие темпы инфляции. А главная причина - внешнеполитическая нестабильность. Война порождает новые и новые риски.
- О каких рисках Вы говорите?
- Прежде всего я говорю о росте цен на энергоносители, о непонятных условиях транзита, о кредитах, дорожающих из-за того, что растет безработица. Сейчас не то время, чтобы брать крупные кредиты.
Иван Ганчев, пенсионер (Йыхви)
- Стоит ли сегодня брать кредиты в банках?
Я пенсионер. Мне непонятно многое во всех этих условиях банков, поэтому я кредиты не беру. Вот телефон я в кредит взял, но это маленький кредит. Их не так опасно брать, как крупные. Кто в этом разбирается, тому легче ориентироваться в этих займах и набирать долги.
- А можно ли жить в долг?
- Можно, если не жалко потом отдавать свои заработки в обслуживание того же долга. Я слышал, что люди берут кредиты, чтобы отдать кредиты, вот это полная зависимость получается. Это ненормально.
- А как решать жизненные вопросы, если своих денег нет?
- Это касается молодежи. Надо как-то рассчитывать так, чтобы в кредиты не влезать. Это самое надежное. Я по опыту могу сказать, без долгов жизнь спокойнее, нервы в порядке. Риски в жизни своими руками создавать не надо. Жизнь может повернуться таким образом, что и платежи не сможешь делать. Не надо жить в долг.
Людмила Клейнер, домохозяйка (Таллинн)
- Считаете ли Вы взять крупный кредит в банке хорошей идей?
- Мы 20 лет прожили в Германии, и были все время с кредитами. Надо было это, надо было то, и мы брали и брали. Это удобно. Но есть один минус во всем этом: берешь чужие деньги, а отдаешь свои. И неприятно, что находишься в постоянной зависимости у банка. Вот именно постоянная зависимость, вот этот отрицательный настрой, оказывает очень сильное воздействие на психику. Поэтому я считаю, что брать кредиты не надо.
- А как же быть молодежи, когда своих денег нет?
- У молодого поколения очень сложное положение, потому что зарабатывать без опыта сложно, а хочется иметь все сразу. Это мы знаем по внучке, которая живет в Италии, и хочет все получить за два или три года. Мне кажется, что тут вопрос в амбициях. Надо уменьшить амбиции, научится не идти по пути потребления, не стараться следовать традициям внешней успешности. Настоящий капитал формируется не из машины в кредит, а из способности купить машину без кредита.
- В долг жить нельзя?
- Можно, мы же жили, но очень сложно. Если бы вернуть все, мы бы кредиты не брали.
Николай Клейнер, предприниматель (Таллинн)
- Вы тоже считаете, что кредиты были вашей общей ошибкой?
- Скорее были общим уроком для нас. Мы вернулись в Эстонию три года назад. Если говорить честно, мы чувствуем себя очень спокойно здесь, потому что нет гонки заработать, чтобы сделать платеж в банк. Нам удалось все выплатить потому что мы грамотно подходили к этому вопросу.
- А как бы Вы оценили уровень финансовой грамотности среди жителей Эстонии?
- Если сравнивать с жителями Германии, то она на очень низком уровне. Дело в том, что в финансовых вопросах, а особенно в кредитных, главный фактор - риски. С кредитами под бизнес они всегда составляют почти сто процентов. Этого в Эстонии никто не хочет учитывать.
Здесь принято брать кредит на жизнь: на туристическую поездку, на ремонт квартиры, на День рождения. Это недопустимо в вопросах финансового кредитования. Кредит берется только под то, что приносит доход. Риск в том, что дохода может не быть. Но брать кредит под то, чтобы его проесть или прогулять - это верх глупости. Ни о какой финансовой грамотности у нас не может быть и речи.
- Ваш немецкий совет по финансовой грамотности?
- Даже если у вас есть деньги на открытие своего бизнеса, то напишите план и отнесите в банк на соискание кредита. Если его вам дают, значит ваше дело стоящее, если нет, лучше не начинайте.
Илья Бойков, студент (Тарту)
- Стоит ли сегодня брать кредиты в банках?
- Скажем так, это можно себе позволить, это удобно и доступно. Но жить с долгом пред банком удобно до момента, когда тебе не надо искать дополнительные доходы, на которые ты не рассчитывал. Если зарплата позволяет спокойно жить с кредитом, то все нормально. Пусть я переплачу, но получу прямо сейчас, что хотел.
- Вы считаете, что переплата допустима, если кредит решает ваши проблемы?
- Конечно, иначе как зарабатывать банкам. Но кредит бывает разный. Одно дело, когда берешь на учебу, а другое, когда в ипотеку квартиру в Таллинне. У меня знакомая взяла в ипотеку квартиру, и теперь ей очень тяжело все это тянуть. Ставки растут, долг растет, платежи растут. Можно сказать, что ипотека нас предала.
- Насколько выросла сумма месячного платежа по ипотеке?
- На двести евро, и это очень ощутимо для нее. Она не жалеет о своем кредите, но вынуждена работать на трех работах. Если берешь кредиты, надо думать о том, чем платить банку.
- Вы сторонник того, чтобы больше работать или жить экономнее?
- Я сторонник того, чтобы зарплаты были в соответствии с ценами. У нас очень низкий уровень жизни среди скандинавских стран. Нормальных зарплат я сторонник.
Александр Востоков, художник (Таллинн)
- Считаете ли Вы взять крупный кредит в банке хорошей идей?
- Все зависит от того, есть ли у тебя перспектива выплатить этот кредит. А перспектива не может представлять собой ожидание наследства, планируемый выигрыш или повышение по службе. Здесь должен быть холодный расчет на получение уникальных знаний, прибыли за уже проданный товар или оказанные услуги. Тогда и крупный кредит на дом можно брать. А брать под фантазию - это рабский труд на банк. Такой дом будет каждый день вредить здоровью человека.
- Вы считаете, что кредит может повредить здоровью?
- Еще как может. Неграмотно взятый кредит может разрушить всю жизнь человека. Кредитный угар может лишить человека совести, друзей, семьи, призвания и превратить его в раба кредита. Даже на преступление может толкнуть.
- Значит ли это, что кредит является злом?
- Нет. Кредит бывает спасением жизни, шансом начать новое успешное дело, возможностью получить образование. Все в самом человеке. Как он относится к этому миру, таков мир и есть. Зло и добро в нас самих. Кредит, как холст, лишь поле для наших поступков.
Комментарий автора
Основная причина отказа жителей Эстонии от взятия кредитов является постоянный рост процентных ставок. Согласно статистике Банка Эстонии опубликованной на портале ERR, средняя процентная ставка по выдаваемым жилищным кредитам в Эстонии существенно возросла. В июле она была почти вдвое выше, чем в аналогичный период 2022 года.
Август принес еще больший рост процентных ставок по жилищным кредитам, достигнув 5,58 процента годовых. Эти данные, опубликованные Банком Эстонии, свидетельствуют о росте на 0,01 процентного пункта по сравнению с июлем и на 2,88 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Важно отметить, что процентная ставка включает как банковскую маржу, так и Euribor.
Общий объем кредитов на приобретение жилья, выданных в августе, составил 147 млн евро. Это на 8 млн евро больше, чем в июле, но меньше, чем за тот же период прошлого года.
Снижение спроса на долгосрочные кредиты стало заметно уже в первом квартале 2023 года. Со стороны предприятий интерес в кредитовании упал на 14 процентов, а среди домохозяйств на 20 процентов. Это отражает опасения, вызванные ростом ставок.
Особенно интересно отметить рост процентных ставок по срочным депозитам. Средняя ставка составила 3,53%, что является самым высоким значением с 2008 года. В прошлом месяце ставка составляла 2,74%, а в то же время в прошлом году всего 0,43%.
С учетом дальнейшего повышения процентных ставок ожидается и рост ставок по срочным вкладам. Решение о том, где держать деньги, на расчетных счетах или в срочных вкладах, зависит от выбора частных лиц и компаний.
Все это свидетельствует о том, что сейчас наступил благоприятный период для вкладчиков, но не для обладателей жилищных кредитов, которые столкнулись с негативными последствиями роста ставки Euribor.
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