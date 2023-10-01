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Эстония закупит у США ракеты ATACMS

rus.postimees.ee BNS
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Ракеты ATACMS. Фото иллюстративное.
Ракеты ATACMS. Фото иллюстративное. Фото: YONHAP NEWS AGENCY/REUTERS/Scanpix

Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS.

Эстония подписала договор с Соединенными Штатами на закупку установок HIMARS, ракет и другого снаряжения в декабре прошлого года. Поставки ожидаются в течение 2025 года. В боекомплект также войдут армейские тактические ракеты большой дальности стрельбы ATACMS, сообщает ERR.

«Наш заказ конкретно включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 километров», - сказал директор государственного Центра оборонных инвестиций Магнус Саар.

По данным Washington Post, армия США начнет отказываться от ракет ATACMS производства компании Lockheed Martin уже в этом году. Их заменят высокоточные ударные ракеты PSR дальностью стрельбы до 500 км. Они уже испытаны армией США.

На получение ATACMS рассчитывает и Украина. В настоящее время она использует американские боеприпасы HIMARS дальностью стрельбы 70 км.

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