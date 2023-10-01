Минобороны Великобритании: рост военных расходов России свидетельствует о подготовке к длительной войне

По оценкам британцев, расходы России на оживление военной машины страны в следующем году вырастут примерно до 30 процентов от общего объема расходов государственного сектора.

Утверждение доклада, очевидно, основано на просочившихся документах Министерства финансов России, где оборонный бюджет в следующем году составит 10,8 триллиона рублей, что соответствует примерно шести процентам ВВП и на 68 процентов больше, чем в этом году.

Россия, скорее всего, сможет сохранить этот уровень оборонных расходов в следующем году, но только за счет более широкой экономики.

Полная информация о расходах России на оборону всегда была засекречена, но цифры свидетельствуют о том, что, по мнению британцев, Россия готовится к еще нескольким годам боевых действий в Украине.