План России резко увеличить военные расходы в следующем году показывает, что Москва готовится к затяжной войне. В докладе разведки, опубликованном сегодня утром, Министерство обороны Великобритании сообщает, что по их данным война будет продолжаться еще несколько лет.
Минобороны Великобритании: рост военных расходов России свидетельствует о подготовке к длительной войне
По оценкам британцев, расходы России на оживление военной машины страны в следующем году вырастут примерно до 30 процентов от общего объема расходов государственного сектора.
Утверждение доклада, очевидно, основано на просочившихся документах Министерства финансов России, где оборонный бюджет в следующем году составит 10,8 триллиона рублей, что соответствует примерно шести процентам ВВП и на 68 процентов больше, чем в этом году.
Россия, скорее всего, сможет сохранить этот уровень оборонных расходов в следующем году, но только за счет более широкой экономики.
Полная информация о расходах России на оборону всегда была засекречена, но цифры свидетельствуют о том, что, по мнению британцев, Россия готовится к еще нескольким годам боевых действий в Украине.
В середине прошлой недели министр обороны России Сергей Шойгу также намекнул, что готов к продолжению конфликта и в следующем году.