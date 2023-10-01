Третий раз за год: газовая компания вновь повышает цены

На этой неделе компания Gaasivõrk сообщила клиентам, что с 4 декабря повысит цену на сетевую услугу. Это уже третье подобное повышение цен в этом году, пишет ERR.
С 1 июня цена сетевой услуги выросла до 7,991 евро за мегаватт-час, а с 1 октября будет действовать новая цена - 8,241 евро за мегаватт-час. Это только до 4 декабря, после чего цена вырастет до 12,139 евро за мегаватт-час. К этим ценам добавляется налог с оборота.
Очередное повышение цен в компании Gaasivõrk объяснили решением Elering в начале декабря повысить цену на услугу по транспортировке газа, поскольку из-за снижения потребления газа текущая цена не покрывает расходы на поддержание газовой сети в рабочем состоянии. Компания не прогнозирует дальнейшего повышения, скорее, по их мнению, цена в будущем может упасть.