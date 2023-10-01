Третий раз за год: газовая компания вновь повышает цены

С 1 июня цена сетевой услуги выросла до 7,991 евро за мегаватт-час, а с 1 октября будет действовать новая цена - 8,241 евро за мегаватт-час. Это только до 4 декабря, после чего цена вырастет до 12,139 евро за мегаватт-час. К этим ценам добавляется налог с оборота.