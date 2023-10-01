ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Русские напоролись на Железные ворота в Таллинне. А где именно это было?

Таллиннский архивариус Пауль Йохансен был первым, кто упомянул располагавшиеся в наших краях «Железные ворота» в печатном тексте. Он нашел краткое упоминание о военном походе новгородцев, датируемом 1032 годом, в одной из древнейших Новгородских летописей. В ней упоминается «поход в землю сосолов к Железным воротам, из которого немногие вернулись живыми», пишет искусствовед Юри Куускемаа.
Йохансен не уточнил, какую часть «земли чуди» следует признать «Сосолией» (территорией, принадлежавшей сосолам или ссолам - прим.пер.). Хотя по звучанию это и напоминает Осилию, но может также относиться и к жителям приморья. В то же время Йохансен полагал, что «Железные ворота» - это узкий пролив между островом Аэгна и материком. Раньше там пролегал широко использовавшийся уже во времена викингов судоходный путь, который иногда для наступления использовали и вражеские войска. Возможно, когда-то он, подобно острову с Королевским дворцом в Стокгольме, был перекрыт бревенчатым ограждением - плавающими бревнами, скрепленными железными цепями и ощетинившимися острыми железными крюками.
Есть основания сомневаться в том, могли ли в столь ранние времена отдаленные края местности, являвшейся предшественником сегодняшнего Таллинна, быть ограждены столь тщательно. Однако историки вполне единогласно считают, что нынешний Тоомпеа, у подножия которого в ту пору располагались рынок и порт, стал центром Ребала примерно в первой половине XI века.
Возможно, нам стоит поискать Железные ворота поближе, на границе нынешнего Старого города. Хотя в изданной в 1972 году книге Александра Киви о названиях улиц Таллинна такого названия нет, такая улица все же существовала. В средние века, до 1374 года. Она вела от нынешнего Зеленого рынка к нынешней улице Олевимяги и в документах на немецком языке называлась Zum Iseren Dor - «У железных ворот». Эта улица вела к торговому двору русских купцов, который тогда назывался Горой табора. Под «табором» мы понимаем временное место привала, похожее на цыганское становище (табор), где люди живут в палатках или спят прямо в повозках. Со временем там могут быть построены более постоянные жилища, цейхгаузы и даже храмы.
В 1935 году улицы Суур- и Вяйке-Броокусмяги были переименованы в улицы Олевимяги и Сулевимяги. Первое обосновано тем, что Гора табора стала горой Олева (Олевимяги), а название Сулевимяги является произвольным.
Сведения о том, когда одна из таких купеческих стоянок получила название Горы табора, канули в Лету. Однако известно, что в 1374 году она была закрыта по причине слишком близкого расположения относительно недавно построенной городской стены. По требованию городской управы русский торговый двор был перенесен на Мунга, или нынешнюю улицу Вене. Во всяком случае, в 1414 году новое здание торгового двора с расположенной в том же помещении Никольской церковью уже существовало.
Однако к 1380 году Гора табора превратилась в Броокусмяги. Купец и ратман Вольмар Брокгаузен получил разрешение возвести на перенятой территории жилые дома и амбары, оставив свободный доступ ко внутренней части городской стены. Одна из башен городской стены получила название «Позади старой русской церкви». Возможно, фундамент церкви был использован при строительстве какого-нибудь дома около улицы Пикк. К сожалению, точное местонахождение бывшей церкви или часовни не установлено, ровно как и то, где находились Железные ворота, служившие входом на торговый двор. К числу странностей, связанных с Броокусмяги, относится дополнительное название Blocksberg, распространенное в немецком языке. Оно происходит от горы Броккен - знаменитого места сборищ ведьм в горах Гарц в Германии. К сожалению, легенды о слугах сатаны, обосновавшихся прямо возле церкви Святого Олафа, не заслужили чести быть записанными.
Также мы не знаем и о вкладе Брокгаузенов в возведение Броокусмяги. В 1935 году улицы Суур- и Вяйке-Броокусмяги были переименованы в улицы Олевимяги и Сулевимяги. Первое обосновано тем, что Гора табора стала горой Олева (Олевимяги), а название Сулевимяги является произвольным.
Если мы на мгновение вернемся к самим Железным воротам, то можно предположить, что, скорее всего, полностью железными они не были. В наше время железо стоит дешево, а двери, целиком сделанные из железа, встречаются и в жилых домах. В старину же даже двери в крепостях зачастую делались из дерева, и только поверх прибивали железные листы или заклепки. Последним подлинным образцом дверей такого семейства является дубовая дверь надвратной башни Люхике-ялг.
Возникновение Железных ворот не следует связывать с возникновением русского товарного двора. Возможно, изначально это место было точкой опоры для эстонцев, под чьим контролем порт находился летом - там они могли укрыться от непогоды, а также им было проще взаимодействовать с прибывшими чужаками. Я даже рискну предположить, что на таком контрольно-пропускном пункте мог развеваться и флаг с белым крестом на красном фоне, являвшийся международно признанным символом зоны свободной торговли еще до датского вторжения и возникновения легенды о Даннеброге.