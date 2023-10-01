ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Русские напоролись на Железные ворота в Таллинне. А где именно это было?

Йохансен не уточнил, какую часть «земли чуди» следует признать «Сосолией» (территорией, принадлежавшей сосолам или ссолам - прим.пер.). Хотя по звучанию это и напоминает Осилию, но может также относиться и к жителям приморья. В то же время Йохансен полагал, что «Железные ворота» - это узкий пролив между островом Аэгна и материком. Раньше там пролегал широко использовавшийся уже во времена викингов судоходный путь, который иногда для наступления использовали и вражеские войска. Возможно, когда-то он, подобно острову с Королевским дворцом в Стокгольме, был перекрыт бревенчатым ограждением - плавающими бревнами, скрепленными железными цепями и ощетинившимися острыми железными крюками.

Есть основания сомневаться в том, могли ли в столь ранние времена отдаленные края местности, являвшейся предшественником сегодняшнего Таллинна, быть ограждены столь тщательно. Однако историки вполне единогласно считают, что нынешний Тоомпеа, у подножия которого в ту пору располагались рынок и порт, стал центром Ребала примерно в первой половине XI века.