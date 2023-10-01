Фото и видео ⟩ ISW: Россия сбила собственный Су-35

Источники в России подтвердили, что российская ПВО в пятницу, 29 сентября, недалеко от украинского города Токмак сбила российский же бомбардировщик Су-35. Об этом сообщает американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW). Однако обстоятельства инцидента до сих пор неясны, пишет Rus.TVNET.