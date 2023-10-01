На выборах в Словакии победили популисты, обещавшие свернуть военную помощь Украине. Но им еще предстоит сформировать коалицию

В то же время в предвыборной программе партии особо подчеркивается, что она не ставит под сомнение членство Словакии в Евросоюзе - как и в НАТО.

Многие политические комментаторы допускают, что Фицо в случае прихода к власти смягчит риторику.

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Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и в 2012–2018 годах, и тогда он не был таким радикал-популистом. По мнению его оппонентов, он сознательно «радикализировался», чтобы собрать голоса недовольных.

«Фицо, как своего рода левый Орбан, с умом использовал социальное и культурное недовольство на селе. Чтобы консолидировать эту базу, он сделал социально приемлемым „язык ненависти“, применял дезинформацию и легитимизировал протест антипрививочников», - говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Милан Нич.

Внешняя политика почти никогда и нигде не бывает главной темой парламентских выборов, и нынешние выборы в Словакии - не исключение.

«Опросы показывают массовое недовольство политиками, а также большую озабоченность многих людей экономикой. Каждый восьмой гражданин Словакии - на пороге бедности. Внешняя или европейская политика в этой предвыборной кампании роли почти не играет», - говорит Зузана Хомер из братиславского отделения Фонда Фридриха Эберта.

Тем не менее лозунги Фицо и «Курса» о прекращении военной помощи Украине и «мире любой ценой», вероятно, хорошо звучат в подготовленных ушах определенной части электората.

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