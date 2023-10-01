Лицо недели ⟩ Мужчина, который заплатил 1500 евро мужу Каи Каллас

Парве, который до 2010 года работал старшим научным сотрудником по практической философии в университете, до этой недели был малоизвестен публике. Но ситуация изменилась благодаря уже культовой статье, опубликованной в Eesti Päevaleht «Вероятность скандала из-за грузоперевозок на восток гораздо выше, чем то, что премьер-министр глупа».

Как философ, Парве задавал умные вопросы, но, как человек неопытный в политических баталиях, делал это неосторожно. Арво Халлик, муж Каллас, потребовал от Парве 1500 евро за «душевные переживания», которые бывший преподаватель ТУ заплатил, чтобы избежать суда. Сейчас без ведома Парве в городе Тарту собирают деньги для его поддержки.