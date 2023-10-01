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Лицо недели ⟩ Мужчина, который заплатил 1500 евро мужу Каи Каллас

, руководитель редакции мнений Postimees
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Валдар Парве
Валдар Парве Фото: Erakogu

6 сентября Валдару Парве исполнилось 75 лет. Жители Тарту или те, кто изучал философию в Тартуском университете, знают этого человека с доброжелательным лицом, который часто разъезжал по городу на велосипеде.

Парве, который до 2010 года работал старшим научным сотрудником по практической философии в университете, до этой недели был малоизвестен публике. Но ситуация изменилась благодаря уже культовой статье, опубликованной в Eesti Päevaleht «Вероятность скандала из-за грузоперевозок на восток гораздо выше, чем то, что премьер-министр глупа».

Как философ, Парве задавал умные вопросы, но, как человек неопытный в политических баталиях, делал это неосторожно. Арво Халлик, муж Каллас, потребовал от Парве 1500 евро за «душевные переживания», которые бывший преподаватель ТУ заплатил, чтобы избежать суда. Сейчас без ведома Парве в городе Тарту собирают деньги для его поддержки.

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