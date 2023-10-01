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Рихо Террас ⟩ Мы переживаем самый тяжелый миграционный кризис за последние годы. Европа принимает меры

Рихо Террас
, депутат Европарламента («Отечество»)
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Итальянское пограничное судно с беженцами в Лампедузе, близ Сицилии. 18 сентября, Италия.
Итальянское пограничное судно с беженцами в Лампедузе, близ Сицилии. 18 сентября, Италия. Фото: YARA NARDI / REUTERS
  • Германия объявила о создании мобильных пунктов пропуска с Польшей и Чехией
  • Число впервые поданных заявлений о предоставлении убежища за год выросло почти на 80%
  • Необходимо извлечь уроки из ошибок предыдущего кризиса беженцев

Ситуация серьезная. Количество людей, пересекающих внешние границы ЕС, увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, говорит депутат Европарламента от партии «Отечество» Рихо Террас.

Мы читаем все новости о потоке беженцев, прибывающих на остров Лампедуза. За неделю на остров с населением 6 000 человек прибыло более 10 000 беженцев. Ни одно сообщество или страна не хотят такого неожиданного потрясения, но именно с таким сценарием мы столкнемся, если не будем контролировать поток беженцев.

Государства-члены приняли меры

Ситуация серьезная. Количество людей, пересекающих внешние границы Европейского союза, увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом: с января по август их прибыло 232 350 человек. Такого давления на внешние границы ЕС мы не видели со времен кризиса беженцев 2015-2016 годов. Государства-члены предпринимают первые шаги. Германия объявила о создании мобильных контрольно-пропускных пунктов совместно с Польшей и Чехией, поскольку количество впервые поданных заявлений о предоставлении убежища за год выросло почти на 80%. Словения установила шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Хорватией, поскольку количество нелегальных пересечений границы увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Необходимо извлечь уроки из ошибок предыдущего кризиса беженцев. Во время последней массовой волны беженцев европейские и эстонские социалисты и либералы пытались закрыть глаза на страхи и опасения местного населения. Это помешало решению проблем и усилило давление беженцев.

Миграционная политика, основанная на здравом смысле, начинается с обеспечения контроля на внешних границах Европейского союза. Смешанные сигналы и споры создают напряженность в европейских обществах и дают нелегальным беженцам иллюзию, что они могут остаться в ЕС.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы по-прежнему обязаны помогать тем, кто действительно спасается от ужасов войны. Мы уже сделали это в случае с украинцами, ставшими жертвами террора и агрессии путинской России. В то же время мы должны честно признать, что каждая европейская страна имеет предел своих возможностей. Помощь миллионам украинцев была правильным решением, но мы должны быть еще более осторожны, чтобы не перегружать свои собственные страны.

Три принципа

Миграционная политика Европейского союза должна основываться на трех простых принципах:

Нелегальные иммигранты должны быть высланы обратно. Все предложения, рассматривающие в качестве решения проблемы принудительное установление квот для стран-членов ЕС, должны быть отвергнуты, поскольку они только усугубляют проблемы. Мы не обязаны принимать человека только потому, что он решил пересечь Средиземное море. Нелегально прибывшие должны быть возвращены обратно. Большинство из них - экономические мигранты, не имеющие права на статус беженца.

Для этого нам необходимо заключить соглашения с североафриканскими странами и обеспечить их выполнение на практике. Деньги и ресурсы, которые мы направляем из Европы в Африку, должны укреплять полицейские силы в Тунисе и других странах. Сотрудничество в области развития должно служить интересам европейских стран, а не идти без разбора на африканские диктатуры.

Выдворение беженцев также разрушает сеть торговли людьми, которая является одной из основ нынешнего кризиса беженцев.

Необходимо срочно усилить системы пограничного контроля и наблюдения в Средиземноморье. При необходимости для охраны границы должны быть задействованы вооруженные силы. Вопрос в том, насколько серьезно настроен Европейский союз. Если мы не сможем обеспечить безопасность наших внешних границ, поток беженцев будет расти.

Во избежание разночтений необходимо обеспечить консенсус между политиками. Европа находится в состоянии войны. Мы не можем позволить себе пререканий в ущерб внутренней безопасности, поскольку любой новый кризис отвлечет внимание от поддержки Украины. Либералы и социалисты должны прекратить давать бессмысленную надежду нелегальным нарушителям границы.

Следуя этим трем простым принципам, мы сможем избежать новой массовой волны беженцев и перехода от одного кризиса к другому. Пришло время действовать и отстаивать европейскую безопасность.

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