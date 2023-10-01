Рихо Террас ⟩ Мы переживаем самый тяжелый миграционный кризис за последние годы. Европа принимает меры

Я хотел бы подчеркнуть, что мы по-прежнему обязаны помогать тем, кто действительно спасается от ужасов войны. Мы уже сделали это в случае с украинцами, ставшими жертвами террора и агрессии путинской России. В то же время мы должны честно признать, что каждая европейская страна имеет предел своих возможностей. Помощь миллионам украинцев была правильным решением, но мы должны быть еще более осторожны, чтобы не перегружать свои собственные страны.

Три принципа

Миграционная политика Европейского союза должна основываться на трех простых принципах:

Нелегальные иммигранты должны быть высланы обратно. Все предложения, рассматривающие в качестве решения проблемы принудительное установление квот для стран-членов ЕС, должны быть отвергнуты, поскольку они только усугубляют проблемы. Мы не обязаны принимать человека только потому, что он решил пересечь Средиземное море. Нелегально прибывшие должны быть возвращены обратно. Большинство из них - экономические мигранты, не имеющие права на статус беженца.

Для этого нам необходимо заключить соглашения с североафриканскими странами и обеспечить их выполнение на практике. Деньги и ресурсы, которые мы направляем из Европы в Африку, должны укреплять полицейские силы в Тунисе и других странах. Сотрудничество в области развития должно служить интересам европейских стран, а не идти без разбора на африканские диктатуры.