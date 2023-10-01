Юхан Партс: «зеленый поворот» означает подрыв правового государства

В интервью ERR бывший премьер-министр Эстонии и бывший член Европейской счетной палаты Юхан Партс резко раскритиковал меры «зеленого поворота». По его словам, на подходе командно-административная экономика, которая ставит под угрозу сами основы западного мира. По мнению Партса, люди будут лишены своих свобод и основных прав. Он также критически отозвался о разрабатываемом в Эстонии Законе о климате.