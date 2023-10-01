Юхан Партс: «зеленый поворот» означает подрыв правового государства

В интервью ERR бывший премьер-министр Эстонии и бывший член Европейской счетной палаты Юхан Партс резко раскритиковал меры «зеленого поворота». По его словам, на подходе командно-административная экономика, которая ставит под угрозу сами основы западного мира. По мнению Партса, люди будут лишены своих свобод и основных прав. Он также критически отозвался о разрабатываемом в Эстонии Законе о климате.
В интервью ERR Партс назвал разрабатываемый в Эстонии Закон о климате попыткой импорта странной командно-административной экономики.
«Происходящее пытаются завуалировать принципами правового государства, а приказы просто оформляются в законы. Климатические цели пытаются реализовать приказами и запретами», - добавил он.
По словам Партса, он глубоко сомневается, стоит ли Эстонии идти по этому пути, учитывая возможные последствия. «Самым большим из них, несомненно, является подрыв всего правового государства. Ведь правовое государство и стремление к нему были одной из основ западного мира», - сказал он.
Полностью интервью с Юханом Партсом можно прочитать на новостном портале ERR.