Вчерашний центрист не смог сдержать смеха, защищая в Рийгикогу идею своей новой партии

Новоиспеченный член «Отечества» на трибуне Рийгикогу поведал о том, как можно освободить владельцев домов от обязанности убирать тротуары, принадлежащие самоуправлениям. «Теперь есть еще одна проблема, с которой правительственная коалиция атакует владельцев домов. Освобождение от земельного налога, освобождение от уплаты налога на землю под домами. Партия "Отечество" всегда за это выступала, "Отечество" инициировала эту тему», - сказал Мёльдер через громкоговоритель. Дальше последовала борьба со смехом.

После выступления Мёльдера засмеялся и председатель Рийгикогу: «Ну скажите мне, что жизнь - неинтересная штука».

Фракцию Центристской партии представлял Вадим Белобровцев, который подчеркнул, что Центристская партия не поддерживает этот законопроект. «К сожалению, фракция "Отечество" из года в год представляет один и тот же проект, в котором особо ничего не меняется. Несмотря на то, что уже много лет говорится, что этот законопроект в таком виде не будет принят, поскольку у него нет финансового обеспечения, тем не менее этот законопроект с тем же текстом снова и снова попадает на рассмотрение Рийгикогу», - вздохнул Белобровцев.

15 лет в Центристской партии

22 сентября член Рийгикогу и бывший министр Тынис Мёльдер объявил, что покидает Центристскую партию и присоединяется к партии «Отечество».

Тогда он сказал Postimees, что, когда 15 лет назад он вступил в Центристскую партию, эта партия обращалась к эстонцам по всей стране.

«Широкая региональная политика - это то, что привело людей в партию и заставило людей говорить об этой партии. К группам избирателей, которые были более уязвимы в обществе, очень четко обращались, и отстаивали их права», - сказал Мёльдер и признал, что после съезда 10 сентября он видит, что нынешняя Центристская партия в первую очередь стоит за русскоязычное население.