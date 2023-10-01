Невероятно, но факт ⟩ Именно столько дней в году мы проводим, тратя на ожидание

Задумывались ли вы когда-нибудь, стоя в очереди в магазине, сколько времени вы тратите на ожидание чего-либо?
По данным исследования, проведенного в Великобритании, люди ежегодно тратят ужасно много времени на ожидание в очереди. Будь то телефонная очередь или очередь в магазине - каждый день приходится чего-то ждать.
Больше всего времени отнимает стояние в очередях и ожидание в пробках. Ожидание ответа на телефонной линии также занимает огромную часть свободного времени человека, сообщает marthastewart.com.