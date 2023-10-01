Медведев: британские инструкторы в Украине станут легальной целью

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью The Daily Telegraph, сообщил, что рассматривает возможность переноса мест обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или даже в саму Украину.

Заявление Шэппса, прокомментировал в свойственной ему манере замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Назвав Шэппса, недавно занявшего пост министра обороны, новоиспеченным кретином.

«Один новоиспеченный кретин - министр обороны Британии - решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты», - написал Медведев в Telegram.

Глава британского правительства Риши Сунак пояснил, что британских инструкторов в Украину пока отправлять не планируется, сообщает Reuters. По словам премьер-министра, глава Минобороны говорил о том, что в отдаленной перспективе у британских военным может появиться возможность проводить тренировки непосредственно в Украине.

Шаппс также призвал британские оборонные компании открывать в Украине свои заводы.

Министр также рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность участия британских ВМС в защите торговых судов от российских атак в Черном море.