Политик недоумевает: ETV+ показывает военную пропаганду

Российская военная пропаганда, показанная по общественному вещателю ETV+ в субботу в прайм-тайм в 20:35, и которая в течение двух недель будет также демонстрироваться на платформе Jupiter, обеспокоила председателя Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ).
«Первой реакцией было полное недоумение. Как это возможно, что спустя девять лет после начала российской агрессии по уничтожению государства и народа Украины на нашем национальном телеканале без единого уточняющего комментария транслируется художественный фильм, прославляющий российские военные преступления? Неужели редакция ETV+ и программная команда национального вещателя действительно знают, что делают?», - написал Михкельсон.
«Ко всему прочему, фильм "Доктор Лиза" транслировался в тот день, когда в России отмечался новый праздник - День воссоединения, то есть день восстановления империи», - отметил Михкельсон.
Описание фильма 2020 года. Один день из жизни Елизаветы Глинки, филантропа и основательницы фонда «Справедливая помощь». Еще утром она планировала провести его с семьей, отмечая 30-летие свадьбы, но даже сегодня не может отключить телефон.
Доктор Лиза должна ехать на вокзал, чтобы накормить бездомных, и к знакомому врачу Шевкунову, чтобы попросить морфин для умирающей девочки. Все это время за ней следят правоохранительные органы, которые давно интересуются этой чрезвычайно энергичной благотворительницей.
В главных ролях: Чулпан Хаматова, Анджей Хыра, Константин Хабенский.
Но теперь Михкельсон задается вопросом, нужен ли обществу ETV+ в таком виде, когда нет основного фильтра для решения таких базовых задач, как блокировка российской военной пропаганды. Хотя сам политик с 2015 года считал, что канал должен играть роль в скреплении нашего общества, с такой деятельностью ETV+ работает в противоположном направлении.
«Для тех, кто не знает, Елизавета Глинка прославилась тем, что в 2014 году депортировала детей из Донбасса в то время, когда Россия занималась разрушением украинского государства. Сейчас сотни тысяч украинских детей депортированы с оккупированных территорий. Глинка считала происходящее на востоке Украины гражданской войной в соответствии с российской пропагандой, а его хорошим другом был агент российского влияния британского происхождения Грэм Филипс. Ее "правозащитная" деятельность была лично признана военным преступником Владимиром Путиным. Глинка погибла в авиакатастрофе по пути в Сирию вместе с российскими войсками», - пишет Михкельсон. Политик надеется, что национальный вещатель сможет прояснить ситуацию и сделать соответствующие выводы.
Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая сообщила Postimees, что редакция займется этим вопросом в понедельник. Это вопрос не только к редакции ETV+, но и к другим подразделениям национального вещателя.