Политик недоумевает: ETV+ показывает военную пропаганду

«Первой реакцией было полное недоумение. Как это возможно, что спустя девять лет после начала российской агрессии по уничтожению государства и народа Украины на нашем национальном телеканале без единого уточняющего комментария транслируется художественный фильм, прославляющий российские военные преступления? Неужели редакция ETV+ и программная команда национального вещателя действительно знают, что делают?», - написал Михкельсон.

«Ко всему прочему, фильм "Доктор Лиза" транслировался в тот день, когда в России отмечался новый праздник - День воссоединения, то есть день восстановления империи», - отметил Михкельсон.

Описание фильма 2020 года. Один день из жизни Елизаветы Глинки, филантропа и основательницы фонда «Справедливая помощь». Еще утром она планировала провести его с семьей, отмечая 30-летие свадьбы, но даже сегодня не может отключить телефон.

«Доктор Лиза». Фото: Kuvatõmmis

Доктор Лиза должна ехать на вокзал, чтобы накормить бездомных, и к знакомому врачу Шевкунову, чтобы попросить морфин для умирающей девочки. Все это время за ней следят правоохранительные органы, которые давно интересуются этой чрезвычайно энергичной благотворительницей.

В главных ролях: Чулпан Хаматова, Анджей Хыра, Константин Хабенский.