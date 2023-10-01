В Харьюмаа поезд насмерть сбил пешехода

Пешеход переходил железнодорожные пути, когда к станции Лахингувялья начал подъезжать поезд. Женщина погибла в результате столкновения. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Сообщение о происшествии на железнодорожном переезде поступило в полицию в 16:05. По предварительной информации, когда пешеход, 83-летняя женщина, переходила железнодорожные пути, мигали красные огни, предупреждающие о приближении поезда, и были опущены шлагбаумы.

К сожалению, женщина не успела перебежать дорогу и ее сбил поезд. От полученных травм пешеход скончался на месте. Точные обстоятельства ДТП уточняются.

Elron выражает соболезнования близким погибшей.

Из-за дорожно-транспортного происшествия закрыто одно из двух направлений железной дороги. Были задержаны поезда Аэгвийду-Таллинн (рейс 421), а также поезд Нарва-Таллинн (рейс 225). Из-за аварии могут возникнуть дальнейшие задержки железнодорожного движения в восточном направлении.

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