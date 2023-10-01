Эрдоган: Турция больше ничего не ждет от Европейского союза

«Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного», - сказал он перед открытием заседания парламента.

Эрдоган добавил, что не потерпит никаких новых требований или условий для начала процесса вступления в ЕС.

Резкая речь президента последовала за принятым в четверг решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), осудившим действия Турции после попытки государственного переворота 2016 года, когда турецкие судебные органы осудили местного учителя Юкселя Ялчинкая за скачивание приложения для обмена зашифрованными сообщениями ByLock, которое, по мнению Анкары, было связано с предполагаемыми заговорщиками.

Решение о нарушении прав Ялчинкая может создать значительный прецедент, поскольку на рассмотрении Страсбургского суда находятся тысячи аналогичных дел.

Эрдоган заявил, что решение ЕСПЧ стало для Турции последней каплей.