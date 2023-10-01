Фото ⟩ В результате пожара был уничтожен жилой дом

«Горел чердак на втором этаже жилого дома, - сообщил Марек Кийк, руководитель по коммуникации Южного спасательного центра. Он добавил, что дом сильно пострадал от огня. - Комнаты на нижнем этаже повреждены водой, поэтому здание в основном непригодно для проживания».

По его словам, из двухэтажного дома спаслись две женщины и мужчина. «Они живы и здоровы», - заверил Кийк.