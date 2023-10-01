Забастовки на следующей неделе затронут аэропорт Хельсинки-Вантаа

Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL сегодня, 1 октября, объявил о том, что служба предпосадочной проверки пассажиров в аэропорту Хельсинки-Вантаа присоединится к акции протеста в следующий четверг, 5 октября.

Сотрудники, отвечающие за досмотр пассажиров, покинут свои рабочие места с 13:30 до 14:00.

Профсоюз JHL заявил, что своей акцией хочет выступить против ухудшения условий труда.

«Демонстрации продолжатся в ближайшие недели, если правительство не изменит свой подход», - говорится в заявлении организации.

Ранее Ассоциация технологической промышленности объявила о том, что 4 октября на 23 предприятиях Центральной Финляндии и Вааса будут проведены кратковременные акции протеста. Сотрудники на час покинут свои рабочие места.