Забастовки на следующей неделе затронут аэропорт Хельсинки-Вантаа

Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения (JHL) заявил, что своей акцией хочет выступить против ухудшения условий труда.
Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL сегодня, 1 октября, объявил о том, что служба предпосадочной проверки пассажиров в аэропорту Хельсинки-Вантаа присоединится к акции протеста в следующий четверг, 5 октября.
Сотрудники, отвечающие за досмотр пассажиров, покинут свои рабочие места с 13:30 до 14:00.
Профсоюз JHL заявил, что своей акцией хочет выступить против ухудшения условий труда.
«Демонстрации продолжатся в ближайшие недели, если правительство не изменит свой подход», - говорится в заявлении организации.
Ранее Ассоциация технологической промышленности объявила о том, что 4 октября на 23 предприятиях Центральной Финляндии и Вааса будут проведены кратковременные акции протеста. Сотрудники на час покинут свои рабочие места.
Профсоюз служащих промышленности Pro также объявил о демонстрациях в 23 компаниях в основном на западном побережье и в центральной Финляндии. Сотрудники также прекратят работать на час.