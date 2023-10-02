Тяжелые ДТП на дорогах Эстонии: один человек погиб, среди пострадавших – ребенок

В воскресенье, 1 октября, в Эстонии произошли три серьезных ДТП, в которых пострадали два человека и один погиб.
Первое ДТП произошло в 11.35 в Харьюмаа в городе Маарду на пятом километре шоссе Вана-Нарва, где 38-летний мужчина на фургоне Citroen Jumper въехал в дорожное ограждение. Водитель был доставлен в больницу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Второе ДТП произошло в три часа дня в Харьюмаа в волости Ания в деревне Кауниссааре, где 83-летняя женщина переходила через железную дорогу и попала под поезд Нарва-Таллинн, которым управлял 45-летний мужчина. Пожилая дама скончалась на месте.
Третье ДТП произошло в 20.56 на Таллиннской улице в Раквере, где 18-летняя девушка на автомобиле Peugeot 307 столкнулась с 13-летней велосипедисткой, которая неожиданно выехала перед машиной на нерегулируемом пешеходном переходе. Велосипедистку доставили в больницу.