Тяжелые ДТП на дорогах Эстонии: один человек погиб, среди пострадавших – ребенок

Первое ДТП произошло в 11.35 в Харьюмаа в городе Маарду на пятом километре шоссе Вана-Нарва, где 38-летний мужчина на фургоне Citroen Jumper въехал в дорожное ограждение. Водитель был доставлен в больницу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Второе ДТП произошло в три часа дня в Харьюмаа в волости Ания в деревне Кауниссааре, где 83-летняя женщина переходила через железную дорогу и попала под поезд Нарва-Таллинн, которым управлял 45-летний мужчина. Пожилая дама скончалась на месте.