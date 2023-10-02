ФОТО ⟩ С многоквартирного дома сорвало крышу: над Эстонией прошел ураган?

«На основании нынешнего ущерба и имеющихся данных радара, возникло подозрение на ураган, - написал Кийтсак в социальных сетях. - По данным радара видно, что циркуляция продолжалась довольно продолжительное время. Кульминация наступила между 15.50 и 16.25. Повреждения произошли в деревне Мустайыэ в 16.02 (+-5 мин), в Сууркюла в 16.12 (+-5 мин) и в деревне Олески в 16.17 (+-5 мин)».

Жители Сууркюла сообщили в социальных сетях, что с дома сорвало крышу. «Для восстановления нам нужна помощь добрых людей, каждое пожертвование имеет значение. EE202200221018754350, волость Пыльва, Сууркюла, Suuremaja KÜ».

В комментариях к посту Кайро Кийтсака жительница Воорекюла (Пыльвамаа) рассказала, что на мгновение ветер стал ужасным. «Я думала, что под окном работает трактор. Ветер пытался вырвать из земли дуб, но дуб оказался сильнее».

Другая женщина сообщила в комментариях, что в Пыльвамаа в Ахья лил сумасшедший дождь и бушевал ветер. «Окна были занавешены, и я подумала, что град пошел. Потом увидела, что на улице безумно сильный ветер и сильный дождь. Но длилось это совсем недолго».