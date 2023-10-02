Долгожданная победа! Тянак наконец прервал череду неудач и поднялся на подиум

Тянак вместе со своим штурманом Мартином Ярвеоя занял первое место на новом гибридном автомобиле Ford Puma. Это их вторая победа в сезоне, до этого они вышли на подиум зимой, одержав победу в Швеции в феврале. В Чили превосходство эстонцев было очевидным, ближайшего преследователя Тьерри Невилла они обогнали на 42,1 секунды. Кроме того, в ходе гонки за очки они набрали два балла.

«Здорово наконец-то получить хороший финишный результат. Спасибо механикам и всем помощникам, которые были здесь. Очень небольшая команда, но все они отлично поработали, - поделился первыми эмоциями Тянак. – Чили – прекрасное место. Очень много болельщиков, есть даже несколько эстонцев, что немного удивительно».