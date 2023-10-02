Долгожданная победа! Тянак наконец прервал череду неудач и поднялся на подуиум

Отть Тянак, который на чилийском этапе чемпионата мира по раллийным гонкам сумел опередить конкурентов, прервал тем самым долгую серию выступлений без побед.
Тянак вместе со своим штурманом Мартином Ярвеоя занял второе место на новом гибридном автомобиле Ford Puma. Это их вторая победа в сезоне, до этого они вышли на подиум зимой, одержав победу в Швеции в феврале. В Чили превосходство эстонцев было очевидным, ближайшего преследователя Тьерри Невилла они обогнали на 42,1 секунды. Кроме того, в ходе гонки за очки они набрали два балла.
«Здорово наконец-то получить хороший финишный результат. Спасибо механикам и всем помощникам, которые были здесь. Очень небольшая команда, но все они отлично поработали, - поделился первыми эмоциями Тянак. – Чили – прекрасное место. Очень много болельщиков, есть даже несколько эстонцев, что немного удивительно».
Руководитель команды M-Sport Рич Милленер добавил: «Мы чрезвычайно довольны. Начиная с Хорватии у нас был очень трудный сезон. Но мы продолжили бороться, и в эти выходные, наконец, все пошло как задумывалось. Мы весь год боролись ради этого. У всех очень хорошее настроение. Отть и Мартин делали блестящую работу все выходные. Конечно, сегодня мы выпьем пару бокалов».