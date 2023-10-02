Что едят дети? ⟩ По всей Эстонии родителей приглашают на обед в школы

Daily каждый день предлагает в школах приготовленную из чистого сырья еду – основные блюда, супы и десерты. При выборе сырья предпочтение отдается местным овощам и корнеплодам, а также местной молочной продукции. Кроме того, год от года увеличивается доля органической продукции.

Наиболее распространенные мифы о школьном питании:

Миф № 1: Большинство школьной еды – полуфабрикаты

По словам руководителя по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia AS Тийу Эндриксон, периодически родители обращаются к организатору питания по беспокоящим их вопросам. Действительно ли на обед школьникам подают только готовые блюда: котлеты из полуфабриката, сосиски, рыбные палочки? На самом деле еду готовят из минимально обработанных и свежих продуктов, которые, преимущественно, готовятся на пару, отвариваются и тушатся. «Рыбные палочки, например, мы в принципе не предлагаем, но есть запеченная в духовке рыба», – рассказала Эндриксон.

Миф № 2: Дети недовольны школьной едой

Чтобы ответить на вопрос относительно общей удовлетворенности школьным питанием, Baltic Restaurants Estonia AS ежегодно проводит исследование удовлетворенности. В прошлом году опрос заполнили около 10 000 человек, из них более 60% были довольны вкусом и внешним видом еды и отметили разнообразие школьных обедов. «Сколько учеников, столько и разных мнений. Хоть и невозможно угодить всем, большинство учеников качеством школьных обедов довольны», – сказала Эндриксон.

Миф № 3: Размер порции определяет школьный повар

Сейчас ученики могут самостоятельно накладывать себе еду и, как следствие, определять размер своей порции. Укомплектовать обед ребенок также может в соответствии со своим вкусом – на выбор салаты четырех видов, не менее двух горячих гарниров и пять сортов хлеба. «Воспоминания о поварихе, которая швыряет еду на тарелку и устраивает на ней потоп из соуса, остались в прошлом», – уверяет представитель поставщика питания.

Миф № 4: Еду готовят на центральной кухне, которая находится за много километров от школы

Представление о единой городской или волостной кухне не соответствует действительности – за отдельными исключениями в каждой школе есть оснащенная современным оборудованием для холодной и горячей кухни, где повара каждый день готовят еду. «Ключевое слово здесь – региональность. Помимо того, что еду готовят прямо в школе, сырье также максимально местное», – рассказала Эндриксон.

Миф № 5: Меню школьных буфетов – нездоровое

Школьные буфеты за последние 15 лет также претерпели заметные изменения. Значительный упор здесь делают на свежих бутербродах и смузи, а также предлагают свежие фрукты и овощи. На смену лимонадам и энергетическим напиткам пришли соки, йогурты и чай, а вместо картофельных чипсов на прилавках лежат смеси орехов и сухофруктов, а также приготовленная на школьной кухне выпечка.