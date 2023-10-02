Что едят дети? ⟩ По всей Эстонии родителей приглашают на обед в школы

Крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания Daily на первой неделе октября откроет в 70 школах двери столовых, чтобы предложить родителям и другим любопытствующим возможность попробовать школьную еду и развенчать распространенные мифы, связанные со школьным питанием.
Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia проводит открытую неделю школьных столовых уже четвертый год, а цель акции – развенчать мифы, связанные со школьным питанием.
«Часто мнение взрослых о школьных обедах основано на личном отрицательным опыте, который они получили более 20 лет назад, но за прошедшие годы школьное питание шагнуло далеко вперед, – рассказал Ааро Лоде, возглавляющий Baltic Restaurants Estonia. – Мы каждый день прилагаем усилия к тому, чтобы предлагать ученикам вкусное, полезное и энергетически насыщенное школьное питание, и приглашаем всех желающих попробовать, чем мы кормим детей, и оставить отзывы, чтобы мы могли сделать школьные обеды еще лучше».
Неделя открытых школьных столовых пройдет со 2 по 6 октября в 70 школах по всей Эстонии.
Преимущественно людей, заинтересованных в том, чтобы оценить школьное питание в столовых будут ждать с 12.15 до 13.30. Узнать, в какое время посетителей будет рада видеть та или иная школа, можно на ее сайте. Посетитель сможет получить порцию по цене школьного обеда, которая колеблется от школы к школе, однако, как правило, не превышает двух евро. В Таллинне, например, школьный обед стоит 1,80 евро.
Узнать, какие школы принимают участие в программе, можно здесь.
Помимо родителей в школах будут ждать предпринимателей, политиков и чиновников, от решений которых зависит финансирование школьного питания и, как следствие, его качество.
«Например, сегодня в меню нашей школы соус из фарша с зеленью, который очень нравится нашим ученикам. В ближайшие дни ожидаются строганов из курицы, сливочный суп с лососем, какао-пудинг и борщ со свининой. Также мы каждый день предлагаем какую-нибудь вегетарианскую альтернативу», – прокомментировал повар и руководитель школьной столовой Таллиннской Рахумяэской основной школы Мадис Матсберг.
Daily каждый день предлагает в школах приготовленную из чистого сырья еду – основные блюда, супы и десерты. При выборе сырья предпочтение отдается местным овощам и корнеплодам, а также местной молочной продукции. Кроме того, год от года увеличивается доля органической продукции.
Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia AS является крупнейшим в Эстонии поставщиком школьного питания, предлагающим обслуживание в 85 школах и 60 школьных буфетах по всей Эстонии.
Наиболее распространенные мифы о школьном питании:
Миф № 1: Большинство школьной еды – полуфабрикаты
По словам руководителя по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia AS Тийу Эндриксон, периодически родители обращаются к организатору питания по беспокоящим их вопросам. Действительно ли на обед школьникам подают только готовые блюда: котлеты из полуфабриката, сосиски, рыбные палочки? На самом деле еду готовят из минимально обработанных и свежих продуктов, которые, преимущественно, готовятся на пару, отвариваются и тушатся. «Рыбные палочки, например, мы в принципе не предлагаем, но есть запеченная в духовке рыба», – рассказала Эндриксон.
Миф № 2: Дети недовольны школьной едой
Чтобы ответить на вопрос относительно общей удовлетворенности школьным питанием, Baltic Restaurants Estonia AS ежегодно проводит исследование удовлетворенности. В прошлом году опрос заполнили около 10 000 человек, из них более 60% были довольны вкусом и внешним видом еды и отметили разнообразие школьных обедов. «Сколько учеников, столько и разных мнений. Хоть и невозможно угодить всем, большинство учеников качеством школьных обедов довольны», – сказала Эндриксон.
Миф № 3: Размер порции определяет школьный повар
Сейчас ученики могут самостоятельно накладывать себе еду и, как следствие, определять размер своей порции. Укомплектовать обед ребенок также может в соответствии со своим вкусом – на выбор салаты четырех видов, не менее двух горячих гарниров и пять сортов хлеба. «Воспоминания о поварихе, которая швыряет еду на тарелку и устраивает на ней потоп из соуса, остались в прошлом», – уверяет представитель поставщика питания.
Миф № 4: Еду готовят на центральной кухне, которая находится за много километров от школы
Представление о единой городской или волостной кухне не соответствует действительности – за отдельными исключениями в каждой школе есть оснащенная современным оборудованием для холодной и горячей кухни, где повара каждый день готовят еду. «Ключевое слово здесь – региональность. Помимо того, что еду готовят прямо в школе, сырье также максимально местное», – рассказала Эндриксон.
Миф № 5: Меню школьных буфетов – нездоровое
Школьные буфеты за последние 15 лет также претерпели заметные изменения. Значительный упор здесь делают на свежих бутербродах и смузи, а также предлагают свежие фрукты и овощи. На смену лимонадам и энергетическим напиткам пришли соки, йогурты и чай, а вместо картофельных чипсов на прилавках лежат смеси орехов и сухофруктов, а также приготовленная на школьной кухне выпечка.