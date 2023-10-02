Необученные сотрудники и старые системы: все чаще жервтами кибератак становятся малые и средние предприятия

«В своей работе мы часто сталкиваемся с тем, что кибератака может нанести ущерб не только самой компании, но и ее клиентам и деловым партнерам. Прямой экономический ущерб часто сопровождается репутационным ущербом», - говорит Хийетамм.

Примером таких рисков являются ставшие распространенными в последние годы атаки на поставщика услуг, то есть атаки на цепочку поставок: злоумышленники, к примеру, проникают в сеть компании, предоставляющей ИТ-услугу, а через нее и в информационные системы ее клиентов.

«Часто мы видим, что ответственность и риски, связанные с цепочкой поставок при оказании ИТ-услуги или любой другой услуги, вообще не зафиксированы в договоре. В худшем случае даже неясно, куда можно написать или позвонить в случае возникновения проблемы», - пояснил Хийетамм.

Недооценка киберрисков хорошо видна на примере прошлогоднего случая, когда группа реагирования на инциденты RIA (CERT-EE) обнаружила более 300 интернет-магазинов, использующих устаревшее программное обеспечение, что делало их уязвимыми к одному конкретному недостатку системы безопасности. Летом этого года, несмотря на неоднократные напоминания, около ста интернет-магазинов все еще не обновили программное обеспечение.

Если злоумышленникам удается взломать интернет-магазин, они могут установить вредоносное ПО или создать фишинговую страницу для кражи данных покупателей, в том числе реквизитов банковских карт. Согласно общему регламенту ЕС по защите данных, небрежное обращение с персональными данными может привести к крупным штрафам в размере до 20 миллионов евро или четырех процентов от оборота компании за предыдущий финансовый год.