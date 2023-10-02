ЗНАКОМЬТЕСЬ! ⟩ Объявлены лауреаты премий в области музыкального искусства

В международный день музыки в Эстонии наградили самых ярких исполнителей, создателей и популяризаторов музыкального искусства. Смотрите галерею!
Музыкальный совет Эстонии и фонд "Капитал культуры" вручили 16 наград исполнителям, композиторам, дирижерам и организаторам фестивалей.
Премию за исполнительское мастерство получил Айн Ангер – оперная звезда мирового уровня, один из лучших басов современности, отмеченный "за достойное представление эстонского певческого искусства на оперных и концертных сценах мира".
Лучшим композитором года назван Тауно Айнтс. Он награжден за многоплановое, сочетающее в себе разные жанры оригинальное композиторское мастерство.
Премию за выдающиеся заслуги в популяризации музыкального наследия получила известный тележурналист Кармель Килланди.
Помимо трех лауреатов премии Музыкального совета Эстонии, названы также обладатели премии года от фонда "Капитал культуры". Подробности можно узнать здесь.
Церемония вручения музыкальных премий года прошла в Эстонской академии музыки и театра в формате передачи "Большая музыкальная игра" на канале ETV.