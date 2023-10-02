ЗНАКОМЬТЕСЬ! ⟩ Объявлены лауреаты премий в области музыкального искусства

Музыкальный совет Эстонии и фонд "Капитал культуры" вручили 16 наград исполнителям, композиторам, дирижерам и организаторам фестивалей.

Айн Ангер Фото: Erik Prozes

Премию за исполнительское мастерство получил Айн Ангер – оперная звезда мирового уровня, один из лучших басов современности, отмеченный "за достойное представление эстонского певческого искусства на оперных и концертных сценах мира".

Лучшим композитором года назван Тауно Айнтс. Он награжден за многоплановое, сочетающее в себе разные жанры оригинальное композиторское мастерство.

Премию за выдающиеся заслуги в популяризации музыкального наследия получила известный тележурналист Кармель Килланди.

Помимо трех лауреатов премии Музыкального совета Эстонии, названы также обладатели премии года от фонда "Капитал культуры". Подробности можно узнать здесь.