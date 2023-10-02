Невилл ясно дал понять, что в следующем сезоне Тянак перейдет в Hyundai

Хотя Невилл показал хороший результат в Чили, он выбыл из борьбы за титул чемпиона мира, так как на 62 очка отстает от лидера Калле Рованперя, а на двух оставшихся этапах Кубка мира можно набрать максимум 60 очков.

Также Невилла, среди прочего, спросили, что он думает о возвращении Тянака в Hyundai после годичного перерыва.

«Мы должны усилить команду. Вероятно, он вернется и принесет с собой знания о конкурирующей машине, что может нам только помочь», — Невилл ясно намекнул в интервью бельгийской национальной телекомпании, что в 2024 году Тянак сядет за руль Hyundai i20 Rally1.

По словам бельгийца, его сильнейшими конкурентами всегда были Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя.

«Я всегда говорил, что это самая сильная команда, которую труднее всего победить. Они были той самой лакмусовой бумагой, которая давала нам возможность время от времени превосходить самих себя», - восхитился эстонцем Невилл.

Ранее Невилл дал понять, что работать с Тянаком, который входил в состав Hyundai с 2020 по 2022 год, было непросто. Однако теперь он дал надежду на то, что с Сирилом Абитебулем, который в январе стал руководителем команды Hyundai, все стало иначе.

«Даже если наше командное сотрудничество не всегда было легким, я считаю, что он сумеет влиться в команду под предводительством Сирила Абитебула и будет хорошим товарищем по команде», - добавил Невилл.