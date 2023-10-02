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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Сделанные Западом ошибки добавляют России военный энтузиазм

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • Украинская армия вчера осуществила две успешные атаки беспилотников
  • Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в нужный момент оказался в Киеве
  • Утечки информации из администрации Байдена наносят немалый ущерб интересам безопасности Украины

Правительство Великобритании совершило досадную ошибку при коммуникации, полагает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера в Украине отметили День защитника Родины. Президент Зеленский сосредоточился на чествовании павших, а также выразил благодарность бойцам, находящим сейчас на фронте. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике, выбрал очень удачное время для визита в Киев. До прибытия в Киев он успел побывать в Одессе. Украинский народ наверняка заметил его участие в церемонии поминовения павших украинских воинов. Это выглядело, пожалуй, даже более существенным подтверждением поддержки Украины со стороны ЕС, чем политические послания, прозвучавшие в Киеве, которые, несомненно, также были важны.

Промахи Запада

Правительство Великобритании совершило свою первую серьезную коммуникационную ошибку. Хотя новый министр обороны Великобритании высказал мнение, что инструкторы британской армии могли бы обучать украинских солдат на территории Украины, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль вчера решительно отверг эту идею. До сих пор лица, принимающие решения в Великобритании, публично выражали только то, что обязательно планировалось реализовать.

Появляющиеся в американских СМИ целенаправленные утечки о дискуссиях в администрации президента о возможностях поставки в Украину новых систем вооружения наносят существенный вред безопасности Украины. Аналогичные подходы в европейских столицах имеют тот же эффект. Если добавить к ним напряженные споры по поводу экспорта зерна из Украины, имевшие место в предыдущие месяцы, и совершенно ненужные эмоциональные диалоги между Украиной и Польшей, то у России наверняка появится больше мотивации продолжать военные действия.

Угрозы России эскалировать военную деятельность основаны, прежде всего, на сомнениях западных обществ и их неуверенности в принятии необходимых решений для поддержки Украины. Российские политики обычно публично заявляют, что при построении своих планов они не учитывают внутриполитические процессы в странах Запада, а в реальной жизни очень многое вкладывается в то, чтобы повлиять на эти процессы в нужном России направлении. Выборы в Словакии, безусловно, дадут российским лидерам надежду, что в действительности речь идет о более широкой тенденции, а также побудят их продолжать войну в Украине.

Дроновые атаки в России

Вчера украинская армия осуществила две успешные дроновые атаки. В Смоленской области пострадал важный для ВВС России завод, хотя ущерб не должен быть очень большим. Более важным стал удар беспилотника в районе аэропорта Сочи, в результате которого был поражен район, где базировались вертолеты. Активность дронов в Сочи свидетельствует о слабости российских систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Однако Украина не располагает значительным количеством такого оружия, которое помогло бы эффективно использовать подобную ситуацию.

Сегодня ночью Россия также атаковала Украину с помощью небольшого количества иранских беспилотников. По-прежнему акцент делался на южные регионы.

Ситуация на линии фронта меняется медленно.

Прилагаются усилия по быстрому восстановлению возможностей ПВО в Крыму, строятся дополнительные линии обороны. Российское командование считает возможным высадку украинских войск на западном побережье Крыма. Вчера более сильные взрывы произошли в Джанкое, недалеко от перешейка, соединяющего Крым с материком, где в результате украинской атаки пострадали склады боеприпасов российской армии.

Поскольку активность контратак российской армии возросла, несколько возросли и ее потери. Однако потери в артиллерийских системах остаются на удивление высокими, достигая более 30 единиц в день.

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