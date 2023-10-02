ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Сделанные Западом ошибки добавляют России военный энтузиазм

Угрозы России эскалировать военную деятельность основаны, прежде всего, на сомнениях западных обществ и их неуверенности в принятии необходимых решений для поддержки Украины. Российские политики обычно публично заявляют, что при построении своих планов они не учитывают внутриполитические процессы в странах Запада, а в реальной жизни очень многое вкладывается в то, чтобы повлиять на эти процессы в нужном России направлении. Выборы в Словакии, безусловно, дадут российским лидерам надежду, что в действительности речь идет о более широкой тенденции, а также побудят их продолжать войну в Украине.

Дроновые атаки в России

Вчера украинская армия осуществила две успешные дроновые атаки. В Смоленской области пострадал важный для ВВС России завод, хотя ущерб не должен быть очень большим. Более важным стал удар беспилотника в районе аэропорта Сочи, в результате которого был поражен район, где базировались вертолеты. Активность дронов в Сочи свидетельствует о слабости российских систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Однако Украина не располагает значительным количеством такого оружия, которое помогло бы эффективно использовать подобную ситуацию.

Сегодня ночью Россия также атаковала Украину с помощью небольшого количества иранских беспилотников. По-прежнему акцент делался на южные регионы.

Ситуация на линии фронта меняется медленно.

Прилагаются усилия по быстрому восстановлению возможностей ПВО в Крыму, строятся дополнительные линии обороны. Российское командование считает возможным высадку украинских войск на западном побережье Крыма. Вчера более сильные взрывы произошли в Джанкое, недалеко от перешейка, соединяющего Крым с материком, где в результате украинской атаки пострадали склады боеприпасов российской армии.