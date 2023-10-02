Футболиста пярнуского «Вапруса» увезли со стадиона на скорой из-за тяжелой черепно-мозговой травмы

В матче, который проходил на пярнуском стадионе, победу одержала «Флора». Единственный гол во встрече, завершившейся счетом 1:0, забил Сергей Зенев.

На 82-й минуте произошел пугающий момент, когда в прыжке головами столкнулись защитник «Флоры» Кристо Хуссар и нападающий «Вапруса» Кевин Каубер. И если Хуссар относительно быстро поднялся на ноги, то Каубер несколько минут лежал на стадионе.

В итоге футболиста унесли на носилках, дальше на скорой его повезли в больницу.

«Надеемся, что Каубер в игровой форме, мы мыслями рядом с ним и надеемся, что все хорошо. Сейчас это важнее, чем следующая игра», - сказал в интервью Soccernet защитник «Вапруса» Мартин Кяос.