Большая разница: доходы жителей столицы и других регионов Эстонии сильно различаются

«Эстония продолжает выделяться на фоне стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) с большими региональными различиями в валовом внутреннем продукте (ВВП) на душу населения, но после достижения высокого уровня примерно в 2010 году, в последние годы показатель стабилизировался на несколько более низком уровне», - сообщил Ристкок в пресс-релизе.

Эстония является одной из стран OECD, где в последние несколько десятилетий рост населения наиболее сильно концентрировался в крупных городских районах. В сельскохозяйственном секторе занятость в Эстонии неуклонно снижается, а в сфере услуг продолжает расти. При этом различия в производительности труда между регионами сокращаются. Доступность во времени и пространстве к таким услугам как высшее образование и медицинские учреждения в Эстонии оценивается как одна из худших в странах OECD.

Организация экономического сотрудничества и развития опубликует свое главное двухгодичное издание в понедельник. В «Региональном прогнозе 2023» представлена новая информация об изменениях в неравенстве в странах и регионах ОЭСР за последние двадцать лет. Оцениваются различные показатели, такие как доходы населения и доступ жителей к услугам и подчеркивается цена регионального неравенства, которая может ослабить экономическую, социальную и политическую сплоченность стран и привести к недовольству в регионах.

В докладе также прогнозируются глобальные сценарии будущего до 2045 год и оценивается, как они могут повлиять на различия в развитии разных типов регионов, а также на их конкурентоспособность в будущем и что эти перспективы могут внести в экономику, социальную жизнь и политическую стабильность. Предлагается также дорожная карта политических инструментов для лучшего администрирования развития регионов.

В понедельник вместе с отчетом будет опубликован более подробный информационный бюллетень по каждой стране OECD, в том числе и по Эстонии, в котором собрана основная информация об организации региональной политики и о различиях между регионами.