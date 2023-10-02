Открыт прием в новый состав Таллиннского молодежного горсобрания

Председатель Таллиннского горсобрания Марис Сильд призвала молодежь смелее участвовать в выборах, потому что сфера деятельности широка и есть множество возможностей для введения важных изменений и получения важного опыта.

«Таллиннское молодежное горсобрание - это молодежный совещательный совет, в состав которого входят представители столичной молодежи. Проходит обсуждение затрагивающих молодежь вопросов, чтобы передавать предложения, учитывающие их интересы и потребности, в горсобрание и горуправу.

Также молодежное горсобрание представляет и продвигает демократические принципы и организует курсы и мероприятия для повышения активности и осведомленности среди молодежи. Помимо этого, проходит работа с различными организациями, а также участие представителей в уездных, государственных и международных мероприятиях. Я сама входила в первые составы Таллиннского молодежного горсобрания, поэтому знаю, насколько ценный опыт там можно получить», - сказала Сильд.

Вице-мэр Таллинна Андрей Канте подчеркнул, что участие молодежи в решении затрагивающих их вопросов и формировании окружающего пространства имеет важное значение для развития сплоченного общества.

«Вовлечение молодежи в процессы принятия решений способствует становлению активных и заботящихся о своем родном городе и государстве граждан. Участие в молодежном горсобрании дает ребятам возможность представлять интересы своих ровесников, участвовать в обсуждении важных для них вопросов, а также поучаствовать в организации жизни в городе. Это также поможет повысить осведомленность о демократических принципах и гражданской активности», - добавил Канте.