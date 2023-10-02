Открыт прием в новый состав Таллиннского молодежного горсобрания

Начиная с сегодняшнего дня столичная молодежь может подавать заявления для участив в выборах в Таллиннское молодежное горсобрание. Прием заявок завершится 22 октября, выборы пройдут с 13 по 19 ноября.
Председатель Таллиннского горсобрания Марис Сильд призвала молодежь смелее участвовать в выборах, потому что сфера деятельности широка и есть множество возможностей для введения важных изменений и получения важного опыта.
«Таллиннское молодежное горсобрание - это молодежный совещательный совет, в состав которого входят представители столичной молодежи. Проходит обсуждение затрагивающих молодежь вопросов, чтобы передавать предложения, учитывающие их интересы и потребности, в горсобрание и горуправу.
Также молодежное горсобрание представляет и продвигает демократические принципы и организует курсы и мероприятия для повышения активности и осведомленности среди молодежи. Помимо этого, проходит работа с различными организациями, а также участие представителей в уездных, государственных и международных мероприятиях. Я сама входила в первые составы Таллиннского молодежного горсобрания, поэтому знаю, насколько ценный опыт там можно получить», - сказала Сильд.
Вице-мэр Таллинна Андрей Канте подчеркнул, что участие молодежи в решении затрагивающих их вопросов и формировании окружающего пространства имеет важное значение для развития сплоченного общества.
«Вовлечение молодежи в процессы принятия решений способствует становлению активных и заботящихся о своем родном городе и государстве граждан. Участие в молодежном горсобрании дает ребятам возможность представлять интересы своих ровесников, участвовать в обсуждении важных для них вопросов, а также поучаствовать в организации жизни в городе. Это также поможет повысить осведомленность о демократических принципах и гражданской активности», - добавил Канте.
Участвовать в выборах в молодежное горсобрание могут люди в возрасте от 14 до 21 года, местом жительства которых, согласно регистру народонаселения, является Таллинн. Участвовать можно в том районе, в котором зарегистрировано проживание.
Для того, чтобы подать заявку, следует представить в Таллиннский департамент образования заявление и мотивационное письмо, в котором отражено видение работы в молодежном горсобрании. Срок подачи заявок - 22 октября в 23:59. Документы следует присылать на адрес электронной почты noortevolikoguvalimised@tallinnlv.ee. Впоследствии кандидаты будут представлены общественности.
Голосование пройдет с 13 по 19 ноября посредством электронной среды taotlen.tallinn.ee, в которую можно войти при помощи государственной системы идентификации TARA. Чтобы проголосовать, можно войти в систему при помощи ID-карты, mobiil-ID, smart-ID, а также как пользователь из другой страны. Каждый может проголосовать один раз за кандидата, который числится в списке в районе, в котором зарегистрирован желающий проголосовать. К голосованию допускается молодежь в возрасте от 14 до 21 года.
Результаты выборов будут утверждены выборной комиссией 20 ноября. В комиссию входят представители Таллиннского департамента образования, Таллиннского стратегического центра, канцелярии Таллиннского горсобрания, Таллиннской городской канцелярии, а также представитель молодежи.
Согласно уставу молодежного горсобрания представители выбираются в собрание по районам, чтобы гарантировать широкую вовлеченность молодежи. В общей сложности будет избрано 26 депутатов молодежного горсобрания, срок полномочий - два года. Мандаты будут распределены на основании численности молодежи в районе. Результаты будут опубликованы 21 ноября.