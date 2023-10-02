Омерзительная история. Полиция арестовала болельщиков, которые насмехались над соперниками, показывая фото умершего от рака ребенка

Страшный диагноз – рак клеток нервной системы – ребенку поставили, когда ему было полтора года. При помощи футбольного клуба Сандерленд удалось собрать сумму на лечение и, казалось, победить недуг. Рак дал рецидив, но семья приняла решение бороться до конца.

Все четыре года, в течение которых ребенку пытались спасти жизнь, клуб «Сандерленд» был рядом и оказывал поддержку. В честь Брэдли Лоури накануне одного из матчей АПЛ была устроена акция: паренек отправил мяч в ворота Асмира Беговича (Челси), который позже болельщики признали лучшим голом месяца.

К сожалению, борьба была проиграна. Ребенок умер в 2017 году в возрасте шести лет и до самой смерти был большим поклонником этого клуба.

Инцидент, в ходе которого фото умершего малыша демонстрировалось соперникам на матче, произошел в пятницу вечером во время матча «Сандерленда» и «Уэнсдей», в котором победу завоевали футболисты «Сандерленда» (3:0).

BBC сообщает, что полиция задержала двоих мужчин (31 и 27лет), которых обвиняют в нарушении общественного порядка.