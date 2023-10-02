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«Конкурировать все сложнее»: популярная пиццерия закрывает свои двери

Айвар Ояперв
, журналист
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Пиццерия «Пятс» в Раквере.
Пиццерия «Пятс» в Раквере. Фото: Ain Liiva

В Раквере на улице Вильде неожиданно закрылось одно из самых популярных кафе - пиццерия «Пятс». 

В понедельник сотрудники пиццерии написали в Facebook: «Дорогие клиенты, это был хороший и долгий путь! К сожалению, 2 октября мы закрываем двери нашего кафе. Мы отлично провели минувшие выходные с нашими клиентами здесь, на улице Вильде, и очень им благодарны. Ваша пиццерия "Пятс"».

Кая и Рандо Халлик, управлявшие кафе, были недоступны уже через час после публикации сообщения. Брат Каи Халлик, владелец кафе «Пятс» Хейки Халлик, подтвердил эту информацию. «Да, это был их план - закрыть кафе. Видимо, один из видов бизнеса подошел к концу, и нужно придумать что-то новое», - сказал он.

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