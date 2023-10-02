Эстонец выиграл Ironman в Барселоне

В общем зачете в Барселоне Йерет обыграл бельгийца Алексиса Круга на пять минут 49 секунд и немца Фабиана Шуберта на 12 минут 55 секунд. Эстонец проплыл 3,8 километра за 1:01.19, проехал 180 километров за 4:32.19 и пробежал марафон за 2:59.00.

«Проплыл нормально. А велосипед оказался одним из худших, на которых я когда-либо ездил на полной или половинной дистанции. До 140-го километра все было более-менее под контролем, но затем начались проблемы. Такого я не ожидал, было очень плохо», - прокомментировал спортсмен.

«Когда я выходил на беговую дистанцию, меня беспокоило только состояние ног. С первых шагов понял, что все хорошо. Ну а поскольку с ногами было все в порядке, я смог быстро прийти в себя морально и продержался весь марафон», — сказал Йерет.

Сикк, который выступал на этапе Кубка мира в Танжере, проплыл 750 м за 11.10, проехал на велосипеде 20 км за 31.18 и пробежал пять километров за 17.55. Общее время 1:01.43 принесло атлету, впервые принимавшему участие в этапе Кубка мира, 55-е место.

«Не могу еще точно сказать почему, но мой организм был не совсем готов к участию в таких соревнованиях. В плавании руки не были достаточно сильными, да и на велосипеде не получилось прилично выступить. Но велосипедную трассу необходимо было преодолеть, чтобы можно было пробежать марафон, но бежать оказалось совсем тяжело. Но зато я получил много опыта и надеюсь, что в ближайшие три недели смогу выступить лучше», - прокомментировал Сикк.