Эксперт по кибербезопасности: некоторые люди так наивны, что их данные можно похитить и без хакерства

Чтобы избежать таких проблем, эксперт рекомендует внимательно подумать о том, где и что лучше всего делать, и всегда обращать внимание на окружающую вас обстановку в текущий момент. «Это не значит, что для совершения каждого телефонного звонка вам нужно удаляться идти в запертую комнату или всегда садиться с компьютером спиной к стене. Лучше просто руководствоваться здравым смыслом: если вокруг много незнакомых людей, стоит говорить о некоторых вещах потише или даже немного поворачивать компьютер, когда вам нужно ввести пароли», - сказал он.

Аналогичным образом может оказаться полезным использование фильтра конфиденциальности, который гарантирует, что вы сможете видеть то, что происходит на экране компьютера, только сидя непосредственно за клавиатурой.

Люди сами раскрывают секреты

Помимо проблем, возникающих в общественных местах, невнимательность или отсутствие цифровых знаний также вредят людям.

Например, по словам Лийвата, нередки случаи утечки данных компаний, происходящие просто потому, что кто-то поделился всей папкой из системы управления файлами, а не одним конкретным файлом.

«Несколько лет назад определенные трюки в социальных сетях также были распространенным способом выудить пароли и данные людей. Например, в какой-то момент вы могли увидеть сообщения в Facebook, в которых утверждалось, что если вы напишете свой пароль в комментариях, Facebook заменит его звездочками. И люди это делали. Это была самая простая ложь, в результате которой очень многие люди поделились своим паролем. В лучшем случае у посторонних людей появлялся доступ в аккаунт в соцсетях, в худшем - этот же пароль был паролем для почты пользователей или паролем в интернет-банке», - сказал Лийват.

По его словам, все это не означает, что вы не можете наслаждаться полной безопасностью при использовании продвинутых решений кибербезопасности. При этом пусть брандмауэры, двухфакторная аутентификация и антивирусное программное обеспечение могут помочь предотвратить некоторые угрозы, наибольшую угрозу кибербезопасности часто представляет сам человек.