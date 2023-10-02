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Эксперт по кибербезопасности: некоторые люди так наивны, что их данные можно похитить и без хакерства

tehnika.postimees.ee
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Люди часто теряют свои личные данные и деньги по причине элементарной беспечности.
Люди часто теряют свои личные данные и деньги по причине элементарной беспечности. Фото: Marcin Paśnicki / tehisintellekti töötlus / Pixabay
  • Люди раскрывают свои пароли и теряют деньги невероятно простыми способами
  • В кафе позади вас всегда может сидеть человек с дурными намерениями
  • Личные данные легко потерять, но их так же легко и защитить

Когда речь заходит о кибербезопасности и потере кем-то личных данных и денег, большинство людей в первую очередь думают о хакере, сидящем в темной комнате или о преступной сети, совершающей мошеннические звонки и отправляющей ложные сообщения. Хотя и такие угрозы с каждым днем становятся все серьезнее, в то же время, как считает региональный руководитель компании Elisa Анти Лийват, совсем не обязательно попадать в лапы такого злодея, чтобы понести серьезный урон. Порой бывает и достаточно просто на время потерять бдительность.

«Взломы компьютера и хорошо продуманные мошенничества представляют собой серьезную угрозу, но на самом деле можно потерять свои данные, пароли и даже деньги настолько простыми способами, что они даже не придут вам в голову», - сказал Лийват. По его словам, речь идет о ситуациях, которые не может предотвратить ни один антивирус или другое цифровое решение.

В качестве примера Лийват привел тот факт, что многие люди не понимают, что самый простой способ получить доступ к паролям учетных записей или другим конфиденциальным данным - это просто заглянуть через чье-то плечо. «Люди постоянно работают в кафе и большую часть времени даже не задумываются, кто за ними сидит, и спокойно занимаются своими делами. Но если за тобой сидит человек со слегка недобрыми намерениями, ему легко подглядеть, что ты пишешь или с какими данными куда-то заходишь, чтобы потом использовать эту информацию в своих целях», - пояснил Анти Лийват.

Взламывать подзамочную информацию не нужно

Кроме того, слишком громкое обсуждение конфиденциальной информации в публичном месте также представляет собой существенный риск. Анти Лийват отметил, что, например, люди часто разговаривают по телефону с обслуживающим персоналом колл-центра или службой поддержки, идя по улице. Эти разговоры часто затрагивают деликатные темы, такие, как коды авторизации или ответы на контрольные вопросы, а это означает, что злоумышленнику нужно лишь проявить немного внимания, чтобы получить все данные, необходимые для нанесения человеку реального ущерба.

Чтобы избежать таких проблем, эксперт рекомендует внимательно подумать о том, где и что лучше всего делать, и всегда обращать внимание на окружающую вас обстановку в текущий момент. «Это не значит, что для совершения каждого телефонного звонка вам нужно удаляться идти в запертую комнату или всегда садиться с компьютером спиной к стене. Лучше просто руководствоваться здравым смыслом: если вокруг много незнакомых людей, стоит говорить о некоторых вещах потише или даже немного поворачивать компьютер, когда вам нужно ввести пароли», - сказал он.

Аналогичным образом может оказаться полезным использование фильтра конфиденциальности, который гарантирует, что вы сможете видеть то, что происходит на экране компьютера, только сидя непосредственно за клавиатурой.

Люди сами раскрывают секреты

Помимо проблем, возникающих в общественных местах, невнимательность или отсутствие цифровых знаний также вредят людям.

Например, по словам Лийвата, нередки случаи утечки данных компаний, происходящие просто потому, что кто-то поделился всей папкой из системы управления файлами, а не одним конкретным файлом.

«Несколько лет назад определенные трюки в социальных сетях также были распространенным способом выудить пароли и данные людей. Например, в какой-то момент вы могли увидеть сообщения в Facebook, в которых утверждалось, что если вы напишете свой пароль в комментариях, Facebook заменит его звездочками. И люди это делали. Это была самая простая ложь, в результате которой очень многие люди поделились своим паролем. В лучшем случае у посторонних людей появлялся доступ в аккаунт в соцсетях, в худшем - этот же пароль был паролем для почты пользователей или паролем в интернет-банке», - сказал Лийват.

По его словам, все это не означает, что вы не можете наслаждаться полной безопасностью при использовании продвинутых решений кибербезопасности. При этом пусть брандмауэры, двухфакторная аутентификация и антивирусное программное обеспечение могут помочь предотвратить некоторые угрозы, наибольшую угрозу кибербезопасности часто представляет сам человек.

«Стоит помнить об этом и во время повседневной деятельности всегда думать, что может произойти, когда вы занимаетесь тем или иным делом. Цифровой мир становится все более важным, поэтому кибербезопасность всегда должна быть в глубине вашего сознания - точно так же, как все люди на улице всегда следят за тем, чтобы не попасть под машину».

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