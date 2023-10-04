Глава украинской агрокомпании: Россия украла наши активы на Донбассе, но они все нам возместят

- Как вы считаете, насколько быстро Украина сможет восстановиться на этих рынках после войны?

- Я приведу пример своей компании. Мы имели очень близкие отношения с тремя крупными турецкими компаниями, прекрасно, взаимовыгодно работали много лет. Сейчас мы им не поставляем агропродукцию. Но я уверен, что после окончания войны мы эти контакты очень быстро восстановим, поскольку нашу репутацию высоко ценят наши покупатели.

- А вас не шокирует, когда ваши бывшие партнеры говорят вам: ничего личного, просто бизнес, поэтому мы будем теперь покупать продукцию у русских?

- Помимо всего прочего, это еще и война ценностей. Украина здесь представляет, безусловно, европейские, западные ценности. Россия борется за свое право делать все, что вздумается. Фактически, со стороны России - это борьба за право существования авторитарных режимов. Если, например, со стороны балтийских партнеров будет вот это «ничего личного, только бизнес», то я этого не приемлю. Потому что это демократические страны, которые построили свою государственность на базе таких же ценностей. Но если мы говорим о Турции, то, конечно, мне неприятно, что наши партнеры работают с Россией. Эрдоган не автократ, как Путин, в Турции есть выборы, мэр Стамбула - известный оппозиционер, но, тем не менее, это условно демократическая страна. Она не построена на тех ценностях, за которые сейчас воюет Украина. Поэтому здесь у меня есть определенный уровень понимания. Хотя, конечно, это неприятно.

- Какой ваш прогноз на ближайшее время, что будет с ценами на агропродукцию?