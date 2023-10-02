Проведенное Департаментом статистики исследование обучения взрослых показало, что люди принимают участие в курсах для того, чтобы лучше выполнять свою работу. При этом в учебные заведения идут учиться тогда, когда хотят усовершенствовать свои знания. В 19% случаев более высокая степень позволила получить также новую работу или повышение зарплаты.
Каждый пятый после окончания учебного заведения получает более высокую зарплату
Ведущий аналитик Кятхрин Рандоя в статистическом блоге рассмотрит, что мотивирует взрослых учиться в учебных заведениях или на курсах и какую пользу они от этого извлекают.
В ходе исследования обучения взрослых респондентов спрашивали об их образовательных привычках за последние 12 месяцев. Результаты показали, что в самосовершенствовании наблюдается тенденция к росту: если в 2007 году училось 63,6% взрослых, то в 2022 году - уже 80,3%. Среди участвовавших в исследовании в 2022 году 10,3% участвовали в уровневом образовании, 44,9% посещали какие-либо курсы и 69,6% совершенствовались самостоятельно. Из трех форм обучения более всего выросла доля обучающихся самостоятельно - в 2007 году она составляла 44,9%. Такой рост вполне объясним, поскольку за последние 15 лет возможности самостоятельного обучения посредством интернета и литературы заметно улучшились.
При этом доля участвующих в курсах и уровневом обучении также выросла. Что мотивирует взрослых идти на курсы или в учебные заведения и какую пользу они из этого извлекли?
По какой причине участвуют в курсах?
При выборе курсов выделяют практическую пользу: в 38,9% случаев курсы обучения начинают по той причине, чтобы лучше выполнять свою работу. К уровневому обучению по той же причине приступают лишь в 6% случаев. Относительно уровневого обучения более важна долгосрочная перспектива: в 34,2% случаев респонденты хотят улучшить карьерные возможности или сменить специальность.
Самой распространенной причиной для начала уровневого обучения является желание усовершенствовать знания и навыки в интересующей человека сфере (40,4%). Относительно курсов эта причина занимает второе по важности место (30,2%). Более формальная сторона образования, к примеру получение диплома, более важна в уровневом образовании. В 11% случаев респонденты участвовали в курсах, поскольку были обязаны его пройти.
Различия наблюдаются и по полам. В частности, 16% мужчин участвует в курсах, поскольку они обязаны это сделать. Относительно женщин тот же показатель в два раз ниже (8%). Женщины чаще хотят участвовать в курсах, чтобы усовершенствовать свои знания и навыки (33,3%), относительно мужчин это является аргументом лишь у 25,4%.
Основные причины, по которым идут учиться
Есть ли польза от курсов?
Радует тот факт, что так или иначе учеба преимущественно приносит пользу. Лишь от каждого десятого курса люди (еще) не получали никакой пользы. В случае уровневого обучения этот показатель равен 13%. Возможно, что некоторым участникам требуется больше времени, чтобы применить полученные знания и навыки в реальной жизни.
Личная польза, в том числе новые знакомства, расширение кругозора и повышение уверенности в себя являются самыми часто упоминаемыми преимуществами. Это упомянули 57% участвующих в уровневом образовании и 42% участников курсов. Уровневое обучение помогло 19% респондентов получить новую работу или повышение зарплаты, в то же время в случае курсов этот показатель составляет 8%. Среди участвующих в курсах 34% благодаря учебе достигли лучших результатов в работе, среди участников уровневого обучения этот показатель равен 10%.
Исследование обучения взрослых (Adult Education Survey) является общеевропейским индивидуальным исследованием, которое способствует понимаю того, какие возможности обучения используются людьми и какие факторы препятствуют или способствуют обучению. Исследование 2022 года включало 6800 отобранных случайным методом постоянных жителей Эстонии в возрасте 18–69 лет. Исследование в этой возрастной группе было проведено впервые. Ранее исследование было направлено на население в возрасте 20–64 лет, поэтому для сохранения сопоставимости в этом анализе по-прежнему использовался именно этот интервал. Следующее исследование Департамент статистики проведет в 2028 году.
Дополнительные данные доступны в статистической базе данных.