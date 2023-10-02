Каждый пятый после окончания учебного заведения получает более высокую зарплату

Ведущий аналитик Кятхрин Рандоя в статистическом блоге рассмотрит, что мотивирует взрослых учиться в учебных заведениях или на курсах и какую пользу они от этого извлекают.

В ходе исследования обучения взрослых респондентов спрашивали об их образовательных привычках за последние 12 месяцев. Результаты показали, что в самосовершенствовании наблюдается тенденция к росту: если в 2007 году училось 63,6% взрослых, то в 2022 году - уже 80,3%. Среди участвовавших в исследовании в 2022 году 10,3% участвовали в уровневом образовании, 44,9% посещали какие-либо курсы и 69,6% совершенствовались самостоятельно. Из трех форм обучения более всего выросла доля обучающихся самостоятельно - в 2007 году она составляла 44,9%. Такой рост вполне объясним, поскольку за последние 15 лет возможности самостоятельного обучения посредством интернета и литературы заметно улучшились.

При этом доля участвующих в курсах и уровневом обучении также выросла. Что мотивирует взрослых идти на курсы или в учебные заведения и какую пользу они из этого извлекли?

По какой причине участвуют в курсах?

При выборе курсов выделяют практическую пользу: в 38,9% случаев курсы обучения начинают по той причине, чтобы лучше выполнять свою работу. К уровневому обучению по той же причине приступают лишь в 6% случаев. Относительно уровневого обучения более важна долгосрочная перспектива: в 34,2% случаев респонденты хотят улучшить карьерные возможности или сменить специальность.