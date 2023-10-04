Рейтинг ⟩ Обзор самых классных гаджетов для домашних животных, которые помогут уберечь их от беды

Обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты сторонники движения в защиту природы решили почти сто лет назад, в 1931 году во Флоренции. Конечно, они имели в виду скорее диких животных, но с тех пор много воды утекло, и современные представители животного мира, и homo sapiens, и не очень, стали чаще жить вместе.