Рейтинг ⟩ Обзор самых классных гаджетов для любимых питомцев, которые помогут уберечь их от беды

Вот уже почти сто лет четвертого октября во всем мире отмечают День защиты животных. Rus.Postimees, следуя веяниям времени, решил проверить, как в современном мире можно повысить качество жизни домашних питомцев, а заодно и их хозяев. Мы составили свой рейтинг гаджетов, которые могут быть полезны и приятны для котиков, собачек, хомячков и далее по списку.