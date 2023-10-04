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Рейтинг ⟩ Обзор самых классных гаджетов для любимых питомцев, которые помогут уберечь их от беды

, журналист
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Все знают, кто в доме человека хозяин.
Все знают, кто в доме человека хозяин. Фото: freepik.com

Вот уже почти сто лет четвертого октября во всем мире отмечают День защиты животных. Rus.Postimees, следуя веяниям времени, решил проверить, как в современном мире можно повысить качество жизни домашних питомцев, а заодно и их хозяев. Мы составили свой рейтинг гаджетов, которые могут быть полезны и приятны для котиков, собачек, хомячков и далее по списку.

Обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты сторонники движения в защиту природы решили почти сто лет назад, в 1931 году во Флоренции. Конечно, они имели в виду скорее диких животных, но с тех пор много воды утекло - современные представители животного мира, и homo sapiens, и не очень, стали чаще жить вместе.

По данным If Kindlustus, 54% жителей Эстонии содержат домашних животных. 37% жителей страны содержат кошек, 27% - собак, и 14% - какое-нибудь другое животное. А в некоторых семьях живут и кошка, и собака, и, например, рыбки. До последних высокие технологии еще не добрались настолько плотно, а вот для котиков и песиков предлагается обширный набор полезных девайсов.

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